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В Киеве в результате обстрела одного из районов есть погибший и пострадавшие

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Суббота 31 декабря 2022 14:53
В Киеве в результате обстрела одного из районов есть погибший и пострадавшие Фото: в Киеве в результате обстрела одного из районов есть погибший и пострадавшие (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрела россиян по Соломенскому району Киева есть погибший. Также много пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

"По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших", - пишет Кличко.

Также городской голова Киева добавил, что в результате обстрела госпитализировали трех женщин и еще двух мужчин.

Обновлено в 14:56

"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина, и семеро пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии", - пишет Кличко.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года. Также в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

В Киеве во время обстрела раздались взрывы в трех разных районах столицы.

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