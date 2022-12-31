В Киеве в результате обстрела одного из районов есть погибший и пострадавшие

В результате обстрела россиян по Соломенскому району Киева есть погибший. Также много пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

"По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших", - пишет Кличко.

Также городской голова Киева добавил, что в результате обстрела госпитализировали трех женщин и еще двух мужчин.

Обновлено в 14:56

"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина, и семеро пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии", - пишет Кличко.