Вигадали собі "перемогу". Росія назвала "причину" вчорашнього обстрілу Києва

У Міноборони РФ заявили, що напередодні Нового року російські війська обстріляли Київ, завдавши удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які цитують Міністерство оборони РФ.