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Вигадали собі "перемогу". Росія назвала "причину" вчорашнього обстрілу Києва

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Росія, Неділя 01 січня 2023 16:12
Вигадали собі "перемогу". Росія назвала "причину" вчорашнього обстрілу Києва Фото: наслідки ракетного удару по Києву 31 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Міноборони РФ заявили, що напередодні Нового року російські війська обстріляли Київ, завдавши удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які цитують Міністерство оборони РФ.

За їх словами, нібито було уражено стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.

Окупанти заявили, що цілі досягнуті, тому "Україна не зможе атакувати Росію найближчим часом".

Нагадаємо, російські війська вдень 31 грудня завдали ракетного удару по Києву.

Внаслідок обстрілу росіян по Солом'янському району Києва є загиблий. Також багато постраждалих.

Окрім того, у новорічну ніч, 1 січня, окупанти знову атакували Київ та область"Шахедами". Сили ППО збили 32 російські повітряні цілі.

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