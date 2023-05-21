У всех свои графики. Зеленский не смог встретиться с президентом Бразилии на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой на саммите G7.

"Я почти со всеми встретился, но у всех есть свои графики. Думаю, мы поэтому не смогли встретиться с бразильским президентом. Я думаю, что это его разочаровало", - отметил президент.

Президент Бразилии рассчитывал на встречу

Согласно данным Sky News, в кулуарах саммита да Сильва заявил президенту Франции Эммануэль Макрону о желании встретиться с Владимиром Зеленским. В то же время было предположение, что лидер Бразилии все же не сможет этого сделать.

Бразилия предложила "мирную инициативу"

В феврале да Силва заявил о важности мира на территории Украины. При этом он был готов обсудить перемирие со всеми, кроме Киева. Это вызвало возмущение у Соединенных Штатов Америки, заявивших, что не планируют ничего решать без участия нашей страны.

Уже в марте президента Бразилии встретился с главой Китая Си Цзиньпинем. В ходе переговоров он предложил создать так называемый мирный клуб по Украине. Позже он намекнул на то, что Украина якобы должна отказаться от Крыма, однако наше правление сразу отвергло такое предложение и заявило, что не торгует своими территориями. Вашингтон обвинил лидера Бразилии в повторении российской пропаганды.