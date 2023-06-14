Свои цели. На чьей стороне Бразилия и зачем продвигает "мирный план" по Украине

В 2023 году Бразилия стала в один ряд со странами, которые пытаются стать миротворцами в российско-украинской войне. Ее руководство отличилось российскими нарративами, предлагая отказаться от Крыма, однако показывает готовность менять риторику.

О том, какой мир предлагает Бразилия и на чьей она стороне, - в материале РБК-Украина.

Бразилия является крупнейшим государством Южной Америки. Страна входит в G20 с девятой по величине номинального ВВП экономикой в мире. И, казалось бы, у нее есть все для того, чтобы оказывать существенное влияние на мировые процессы.

С начала полномасштабной агрессии России в Украине она демонстрирует приверженность нейтралитету. Хотя с другой стороны это выглядит как безразличие к войне в далекой Европе. Впервые ее заинтересованность прозвучала в июне 2022 года. Тогдашний президент Жаир Болсонару договорился с США координировать действия в Совбезе ООН, чтобы способствовать мирному урегулированию.

Спустя месяц Болсонару рассказал, что знает, как могла бы завершиться война, и поделится мыслями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я выскажу ему свое мнение, что я думаю по поводу решения этой проблемы. Я знаю, как это можно решить. Но никому не скажу", - заявил он и намекнул, что урегулирование могло бы пойти по сценарию конфликта между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова в 1982 году.

Отметим, тот конфликт начался с высадки аргентинских военных на подконтрольные Лондону острова. Британия направила в регион военно-морскую оперативную группу, и через два с половиной месяца плохо оснащенные войска Аргентины сдались. Остается лишь догадываться, какую роль в этой аналогии Болсонару отводил Украине.

Фото: Жаир Болсонару предлагал урегулирование по сценарию Британии и Аргентины в 1982 году (Getty Images)

Через несколько дней после этих слов состоялся телефонный разговор с Зеленским. После чего тот раскритиковал бразильского коллегу за нейтральную позицию, потому что, по его мнению, в войне России и Украины нельзя быть нейтральным, равно как и необоснованно говорить о готовности стать посредником.

"Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины", - парировал Зеленский.

Осенью в Бразилии полным ходом шла избирательная компания, и страна активизировала "миротворческие" потуги уже в 2023 году. Их принято связывать с новым президентом Лулой да Силвой, который зимой в третий раз возглавил страну.

Отказ в помощи ради "посредничества "

О том, что Бразилия может принять участие в урегулировании, Лула да Силва дал понять накануне инаугурации, когда встретился с представителями России и Украины. По итогам он заявил, что "желает мира, чтобы стороны нашли точки соприкосновения и положили конец конфликту".

С украинской стороны с да Силвой встречалась первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Она представила "формулу мира" из 10 пунктов и призвала бразильского лидера поддержать ее. Вероятно, это не вызвало энтузиазма - у президента сложилось свое мнение, он не выступил в поддержку украинского варианта, пытаясь сохранить нейтралитет. Который вылился в отказ помочь оружием.

В конце января Лула да Силва отклонил просьбу Германии продать боеприпасы для Leopard 1. Бразилия остается крупнейшим оператором этих танков за пределами Европы, имея на вооружении около 380 единиц. Командующий армии Жулио Сезар де Арруда утверждал, что Берлин предлагал более 5 млн долларов за снаряды. Но да Силва отказался от сделки с формулировкой о том, что "не нужно провоцировать россиян".

Фото: Бразилия отказала Германии в продаже снарядов для танков Leopard 1 (wikipedia)

Аналогичный ответ последовал и на просьбу немецкого канцлера Олафа Шольца продать боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, которые уже поставлялись в Украину.

"Бразилия - страна мира. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне - даже косвенного", - подчеркнул он.

Тогда же да Силву спросили, осуждает ли он полномасштабное вторжение в Украину. Но он ограничился фразой о том, что Россия поступила неправильно и совершила классическую ошибку, напав на другую страну.

По данным The New York Times, Украина делала как минимум два запроса на оружие, в том числе на покупку бронетехники, самолетов, систем ПВО, минометов, снайперских винтовок и т.д. Бразилия игнорирует просьбы и настаивает на посредничестве в мирных переговорах. Издание полагает, что это связано с зависимостью от поставок удобрений и топлива из России.

Бразильская авиастроительная компания Embraer является одним из крупнейших производителем военных самолетов. В частности, на вооружении ряда стран стоят легкие штурмовики EMB 314 Super Tucano и тактические турбореактивные штурмовики AMX. Другие системы вооружений, которые есть у Бразилии, считаются более дешевыми в эксплуатации и обслуживании, чем западная техника.

Официально в стране так формулируют руководящий принцип внешней политики - "оставаться другом для всех". Впрочем, это не мешало во время войны в Йемене поставить в Саудовскую Аравию и ОАЭ порядка 21 тонны вооружений, включая кассетные боеприпасы, запрещенные международным сообществом.

"Мирный план". Попытка № 1

В феврале Лула да Силва заговорил о планах обсудить необходимость достижения мира на переговорах с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США. В этом перечне он забыл отметить саму Украину, за что подвергся критике. В частности, официальный представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что только президент Зеленский должен определять уместность переговоров, а США остаются привержены принципу "ничего об Украине без Украины".

Как писал Bloomberg, да Силва хочет использовать украинский кейс, чтобы вернуть Бразилию на мировую политическую арену через посредничество на будущих мирных переговорах. И его план состоит в том, чтобы сформировать "клуб посредников", в который могут войти, например, Индия, Китай и Индонезия. Идея нашла отклик в России, и ее МИД заявил, что рассматривает этот план.

В то же время весной эксперты выражали скепсис насчет усилий Бразилии.

"Бразилия - это государство, которое стремится к успеху. Она хочет видеть себя в мире, внося свой вклад в решение проблем и отвечая на глобальные вызовы. Проблема в том, что она не в состоянии повлиять на исход войны, и многие не считают ее нейтральным арбитром, учитывая ее членство в БРИКС (группа топ-5 развивающихся экономик, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, - ред.)", - говорил старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Райан Берг в комментарии для FT.

В марте бразильский лидер попытался четче сформулировать свою миссию. По его словам, Бразилия способна внести исключительный вклад в прекращение войны, но не уточнил, что имелось в виду.

Фото: президент Бразилии Лула да Силва предлагал Украине отказаться от Крыма (Getty Images)

Но уже в апреле отличился скандальным заявлением. Да Силва предположил, что Украина могла бы уступить России оккупированный Крым, чтобы положить конец войне. По его мнению, Киев якобы не может требовать выполнения всех пунктов своей "формулы мира".

"Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы могли бы обсудить Крым. Но то, что он захватил еще, он должен пересмотреть. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое, и мы должны найти решение", - отметил он.

Спикер украинского МИД Олег Николенко в ответ подчеркнул, что мирные усилия должны базироваться на восстановлении территориальной целостности. Украина не торгует своими территориями, и нет юридических, политических или моральных причин для уступки хотя бы сантиметра украинской земли.

Что касается "клуба посредников", то Лула да Силва призвал к созданию аналога G20 по Украине. По его словам, определенное согласие он получил от лидеров ОАЭ и Китая. Параллельно он атаковал США, ключевого союзника Украины. Помощь оружием он назвал "поощрением войны", которое мешает переговорам о мире. Такой выпад выглядел нелогичным на фоне того, что Бразилия стремится к более тесным связям с Вашингтоном.

В США его нападки не оценили. Как заявил Кирби, бразильский президент просто повторяет российскую и китайскую пропаганду, не обращая внимания на факты.

В середине апреля украинская сторона пригласила Лулу да Силву в Киев, чтобы тот лично убедился в причинах агрессии РФ и ее последствиях для глобальной безопасности. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также говорил о том, что для честных мирных усилий бразильскому президенту следует посетить Украину и своими глазами увидеть последствия войны.

Смена риторики

Очевидно, пророссийские нарративы не сработали и президент Бразилии немного смягчил риторику. Он осудил российское вторжение в Украину, но не отступился от идеи объединить нейтральные страны в поисках мира. А его помощник по нацбезопасности Селсо Аморим дал понять, что Бразилия не разделяет позицию России.

"Бразилия защищает территориальную целостность Украины. Но пока не будет переговоров, идеального мира для украинцев и россиян не будет. Должны быть уступки", - сказал он.

Фото: помощник президента Бразилии Селсо Аморим уже ездил на переговорі в Киев (president.gov.ua)

Как писало Reuters, выпады Лулы да Силвы разозлили многих на Западе, и в его окружении признали, что комментарии были неуместными и вызвали ненужный шум. Более того это могло поставить под сомнение авторитет Бразилии как возможного посредника. Поэтому он будет избегать критики союзников Украины, чтобы не создавать впечатления о поддержке России.

Подчеркнуть нейтральность да Силва решил заявлением о бесполезности поиска виновных в войне, а также о том, что вопрос принадлежности Крыма предстоит решать только Украине и РФ.

"Когда вы садитесь за стол переговоров, вы можете обсуждать что угодно, даже Крым. Но те, кто должен это обсуждать, - это россияне и украинцы. Сначала война, а потом поговорим. Каждый думает, что он прав, думает, что может сделать больше, но факт в том, что люди умирают. Есть только один путь - остановиться и договориться", - отметил он в апреле.

По данным Sky News, на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая он искал встречи с Владимиром Зеленским, чтобы предложить свое посредничество и попытаться "найти золотую середину". По словам самого да Силвы, встреча была запланирована, но украинский президент на нее якобы опоздал. Как объяснили у Зеленского, это произошло из-за разных графиков. Но бразильский президент продолжает искать контакт и, вероятно, ради него в мае отказался от приглашения Путина посетить экономический форум в Санкт-Петербурге.

Отметим, его помощник Селсо Аморим с миротворческой целью приезжал в Москву и Киев. В последнем ему объяснили, что единственным планом, способным прекратить агрессию РФ, остается украинская "формула мира".

Дипломатия ждет

Перспективы бразильских идей мирного урегулирования в прошлом месяце охарактеризовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это называется искусством дипломатии. Мы оставляем президенту Луле решать, что он считает уместным. Но, как я уже сказал, для нас все, что будет означать, что Украина должна уступить территории, "не взлетит", - отметил он.

Тем не менее Киев намерен усилить дипломатию в отношениях с Бразилией. Известно, что новым послом в этой стране может стать замминистра иностранных дел Андрей Мельник. С 2014 по июль 2022 он был послом в Германии и за время своей работы отличался резкими высказываниями в адрес немецкого руководства. Но его тактика принесла эффект, и Германия из нерешительного партнера стала одним из главных военных союзников Украины.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский готов лично обсудить мирный план с Лулой да Силвой (Getty Images)

О готовности к встрече на высшем уровне Зеленский в начале июня заявил в интервью латиноамериканским СМИ. По его словам, он неоднократно приглашал бразильского президента в Украину. Кроме того, с его командой связывались, когда он находился с официальными визитами в европейских странах.

Возможно, личная встреча пройдет на Глобальном саммите, посвященному обсуждению украинской "формулы мира". Пока неизвестно, когда и где именно он пройдет. Как заявил глава ОП Андрей Ермак, это будет нейтральное место, удобное для лидеров разных стран. Принять саммит предлагали Дания и Швеция.

По его словам, Украина хочет видеть Бразилию в числе лидеров в реализации мирного плана.

"Украина очень заинтересована в развитии отношений с Бразилией. Украина очень хочет стратегического партнерства с Бразилией", - добавил он.

С этой целью Лулу да Силву и пригласят на саммит. Предполагается, что ему, как и лидерам Индии, Китая, Саудовской Аравии и стран Африки будет отведена своя роль в мирном урегулировании.

На днях после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он заявил, что привержен стремлению к миру и против эскалации войны и применения силы во всех ее проявлениях.

"У этого конфликта нет военного решения. Нам нужно больше дипломатии и меньше вооруженного вмешательства в Украине", - добавил да Силва.

В целом его позиция мало чем отличается от инициатив из других уголков планеты, будь то Китай или экзотическая Индонезия. Но любой план, опирающийся на переговоры Украины и России, предполагает, что стороны должны к ним стремиться. Согласно поговорке, дипломаты говорят, когда пушки молчат. Однако прямо сейчас эти пушки работают по всей линии фронта. И перспективы как украинской "формулы мира", так и альтернативных планов зависят от итогов нынешнего контрнаступления.