Отступление оккупантов из Херсона. Дуда допускает "обман и провокации" со сторон РФ

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что российские войска могут пойти на "обман и провокации" на фоне заявлений об уходе из Херсона.

Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шорт, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".