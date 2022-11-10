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Отступление оккупантов из Херсона. Дуда допускает "обман и провокации" со сторон РФ

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Четверг 10 ноября 2022 14:32
Отступление оккупантов из Херсона. Дуда допускает "обман и провокации" со сторон РФ Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что российские войска могут пойти на "обман и провокации" на фоне заявлений об уходе из Херсона.

Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шорт, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Президент воспринял эту новость с абсолютным спокойствием и предостерег от энтузиазма. Можно ожидать, что русские придумают всевозможные обманы и провокации", - сказал он.

По его словам, в Польше считают, что "героические украинские солдаты и власти их страны тоже готовы к этому".

Напомним, вчера российское высшее командование заявило о так называемом "отходе" с правого берега Днепра в Херсонской области на левый.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обратил внимание, что "никто просто так никогда не отходит", и подчеркнул, что враг не собирается сдавать позиции без боя, поэтому ВСУ на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями.

Тем временем в США заявили, что увидели признаки отступления россиян из Херсона.

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Херсон Российская Федерация Польша Анджей Дуда
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