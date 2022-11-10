Відступ окупантів із Херсона. Дуда допускає "обман та провокації" зі сторін РФ
Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що російські війська можуть піти на "обман та провокації" на тлі заяв про відхід з Херсона.
Про це повідомив голова адміністрації президента Польщі Павло Шорт, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
"Президент сприйняв цю новину з абсолютним спокоєм і застеріг від ентузіазму. Можна очікувати, що росіяни придумають всілякі обмани та провокації", - сказав він.
За його словами, у Польщі вважають, що "героїчні українські солдати та влада їхньої країни теж готові до цього".
Нагадаємо, вчора російське вище командування заявило про так званий "відхід" із правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.
Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, звернув увагу, що "ніхто просто так ніколи не відходить" і підкреслив, що ворог не збирається здавати позиції без бою, тому ЗСУ на півдні просуваються обережно, щоб контрнаступ йшов із найменшими втратами.
Тим часом у США заявили, що побачили ознаки відступу росіян із Херсона.
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