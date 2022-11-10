Відступ окупантів із Херсона. Дуда допускає "обман та провокації" зі сторін РФ

Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що російські війська можуть піти на "обман та провокації" на тлі заяв про відхід з Херсона.

Про це повідомив голова адміністрації президента Польщі Павло Шорт, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".