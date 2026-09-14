Трамп знает, что ему трудно отказать: что говорят во власти об энергоперемирии с РФ

Украина была согласна на деэскалацию с самого начала попыток американского президента Дональда Трампа добиться этого. Вопрос заключается в готовности РФ.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник во власти.

В частности, он ответил на вопрос о том, ждет ли Украина сейчас реакции от РФ или ведет переговоры о деталях.

"Это же Трамп вроде о чем-то говорит с русскими. Когда здесь были Уиткофф и Кушнер (спецпосланники президента США, - ред.), то обсуждали разные варианты деэскалации", - отметил собеседник.

Он также предположил, что заявление Трампа может являться попыткой поставить обе стороны перед фактом.

"Так как Трамп знает, что ему трудно отказать. Но Украина как раз согласна на деэскалацию с самого начала попыток Трампа этого достичь. Вопрос в готовности России", - подчеркнул источник.

Напомним, сегодня Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам.

До этого президент Владимир Зеленский сообщил, что надеется встретиться с Дональдом Трампом в США на следующей неделе.

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к морскому и энергетическому перемирию, и добавил, что планирует обсудить это с американским коллегой.