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США видят первые признаки отхода россиян из Херсона, - генерал Милли

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Вашингтон, Четверг 10 ноября 2022 08:42
США видят первые признаки отхода россиян из Херсона, - генерал Милли Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако процесс отхода может занять недели.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Милли считает, что Россия перебросит силы на оборонительные рубежи возле Днепра.

"Я полагаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи к югу от реки, но это еще предстоит выяснить. Прямо сейчас ранние индикаторы говорят о том, что они делают то, что говорят, и мы видим эти ранние индикаторы", - заявил генерал США.

Напомним, вчера командование РФ заявило, что будет выводить войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом украинские военные и высшее руководство скептически относятся к заявлениям России и призывают не верить врагу.

Более подробно о ситуации в Херсоне можно узнать в материале РБК-Украина.

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