США видят первые признаки отхода россиян из Херсона, - генерал Милли

По его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Милли считает, что Россия перебросит силы на оборонительные рубежи возле Днепра.

"Я полагаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи к югу от реки, но это еще предстоит выяснить. Прямо сейчас ранние индикаторы говорят о том, что они делают то, что говорят, и мы видим эти ранние индикаторы", - заявил генерал США.