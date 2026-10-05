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Телефон, бус и ВЛК. Омбудсмен объяснил, что разрешено и запрещено работникам ТЦК

19:09 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Телефон, бус и ВЛК. Омбудсмен объяснил, что разрешено и запрещено работникам ТЦК Фото: ТЦК проверяют документы в Кропивницком (Getty Images)
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Имеют ли право работники ТЦК и СП забирать телефон и насильно грузить в бус? Есть четкий ответ в законе о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец о правилах мобилизации

Омбудсмен записал видео о том, как должна происходить мобилизация "по закону, а не по принципу принуждения".

Работникам ТЦК и СП разрешено:

  • проверять военно-учетные документы;
  • вручать повестки и другие документы в предусмотренном законом порядке;
  • направлять на ВЛК;
  • вести военный учет.

Работникам ТЦК и СП запрещено:

  • применять физическую силу и угрозы;
  • забирать телефон, документы или личные вещи;
  • игнорировать отсрочку или состояние здоровья;
  • содержать человека в помещении ТЦК и СП без законных оснований.

"Я уже неоднократно отмечал: наследие предыдущего руководства МОУ не должно повторяться. Нарушение прав во время мобилизации - также ответственность нового Главнокомандующего", - отметил Лубинец.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора должен установить всех лиц, причастных к незаконному проникновению в частный дом в Хмельницкой области. Об этом заявил Лубинец.

Кроме того, в Одесской области неизвестный напал с вернувшимся с фронта ножом на военного ТЦК.

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