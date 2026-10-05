Телефон, бус и ВЛК. Омбудсмен объяснил, что разрешено и запрещено работникам ТЦК

Имеют ли право работники ТЦК и СП забирать телефон и насильно грузить в бус? Есть четкий ответ в законе о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец о правилах мобилизации

Омбудсмен записал видео о том, как должна происходить мобилизация "по закону, а не по принципу принуждения".

Работникам ТЦК и СП разрешено:

проверять военно-учетные документы;

вручать повестки и другие документы в предусмотренном законом порядке;

направлять на ВЛК;

вести военный учет.

Работникам ТЦК и СП запрещено:

применять физическую силу и угрозы;

забирать телефон, документы или личные вещи;

игнорировать отсрочку или состояние здоровья;

содержать человека в помещении ТЦК и СП без законных оснований.

"Я уже неоднократно отмечал: наследие предыдущего руководства МОУ не должно повторяться. Нарушение прав во время мобилизации - также ответственность нового Главнокомандующего", - отметил Лубинец.