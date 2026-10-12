Рада приняла закон о безопасности труда: что изменится для работодателей и работников в Украине

Верховная Рада приняла законопроект, который меняет правила безопасности и здоровья работников. Он существенно обновит подход к охране труда в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк .

О каком законопроекте идет речь

12 октября 2026 года парламент поддержал во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе".

Необходимость его принятия обусловлена тем, что действующая система охраны труда десятилетиями строилась на корректирующих действиях.

То есть государство издавало нормативные акты по правилам безопасности уже после несчастных случаев.

При этом влияние на работодателей ограничивалось административной или уголовной ответственностью за нарушение предписаний, значительная часть которых устарела и носит формальный характер.

"Сегодня работодателя наказывают за нарушение формальных предписаний, часто устаревших и не отвечающих реальным потребностям безопасности", - констатировала Шуляк.

Она добавила, что он, в свою очередь, "должен нести ответственность за результат - то есть за то, насколько эффективно защищены его работники".

Фрагмент карты законопроекта №10147 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Чем важно принятие этого документа

Шуляк рассказала, что принятый народными депутатами документ:

внедряет новую систему предотвращения профессиональных рисков на производстве ;

; заменяет действующий "реактивный" подход - реагирование на последствия несчастных случаев - на проактивное предотвращение им.

Кроме того, принятие законопроекта:

выполняет международные обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС насчет имплементации директив в сфере безопасности труда;

насчет имплементации директив в сфере безопасности труда; является маяком выполнения Украиной программы Ukraine Facility.

Глава комитета ВРУ уточнила, что документ имплементирует рамочную Директиву Совета 89/391/ЕЭС о безопасности работников, а также приближает украинское законодательство об инспекции труда к конвенциям Международной организации труда №81 и №129.

"Это - не формальность для отчетности перед Брюсселем. Эта директива определяет, как организована безопасность труда во всей Европе", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что теперь "мы приводим к ней и нашу систему инспекции труда".

"Это - реальное исполнение взятого Украиной обязательства, а не просто строчка в отчете", - констатировала политик.

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Что изменит закон для работодателей и работников

Шуляк сообщила, что этот законопроект вводит рискоориентированный подход.

То есть работодатель должен:

оценивать риски на каждом рабочем месте;

внедрять меры по их устранению или минимизации - еще до того, как произойдет несчастный случай.

Кроме того, документ закрепляет четкую иерархию действий - от устранения источника опасности и адаптации условий труда к работнику до приоритета коллективной защиты над индивидуальным.

Законопроект, по словам парламентария, впервые закрепляет в законодательстве о безопасности труда понятия, которых до сих пор не было:

"профессиональный риск";

"инцидент";

"оценка рисков";

"рабочее место".

Он также усиливает процедуры расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

А кроме действующей административной и уголовной ответственности вводится еще одно - имущественное.

То есть работодатель - по решению суда - будет возмещать Фонду социального страхования расходы на выплаты пострадавшему работнику (если вред произошел из-за недостаточных мер безопасности).

Шуляк сообщила, что для организаций, предоставляющих услуги по оценке безопасности труда, законопроект вводит обязательное страхование их ответственности.

Отдельное внимание уделено защите уязвимых категорий работников:

беременных;

женщин, которые недавно родили;

работников до 18 лет;

людей с инвалидностью.

"Это упрощение для работодателя и реальная защита для работника: меньше формальных предписаний, больше ответственности за результат. А еще - более честная конкуренция и доступ наших предприятий к международному рынку", - подытожила Шуляк.