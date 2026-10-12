Кабмин готовит новые правила бронирования: квоты хотят сократить, а "критичность" пересмотреть

Кабмин готовит изменения по бронированию от мобилизации. Новые правила, вероятно, будут предусматривать сокращение лимитов бронирования для ключевых отраслей и изменение формулы расчета квот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники и сообщения нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Что говорят источники РБК-Украина

По данным источников РБК-Украина, сейчас правительство готовит изменения в правила бронирования, ведется работа с профильными ведомствами. В частности, предполагается снижение 100%-х квот на бронирование для некоторых отраслей, в частности, ОПК и энергетика.

Впрочем, по словам информированных источников, в настоящее время финальное решение по квотам не согласовано. По информации издания, свои критические замечания высказали Министерство обороны и Министерство энергетики.

Еще один источник во власти отметил, что, несмотря на определенный скепсис, этот процесс будет продолжаться, поскольку есть решение на политическом уровне.

Сокращение квот для оборонки, энергетики и коммунальщиков

Железняк сообщил детали обсуждаемых новых правил. По его информации, запланированные изменения существенно уменьшают максимальный процент забронированных работников на предприятиях:

Оборонно-промышленный комплекс и энергетика: если раньше предприятия могли забронировать до 100% сотрудников, то, по новым правилам, этот лимит составит максимум 85%.

если раньше предприятия могли забронировать до 100% сотрудников, то, по новым правилам, этот лимит составит максимум 85%. Коммунальная сфера (тепло-, водоканалы, вывоз бытовых отходов): квоту бронирования снижают с 75 до 60%.

Изменение базы расчета: почему количество броней уменьшится

Нардеп также объясняет, что в документе меняется подход к исчислению общей численности военнообязанных на предприятии, от которой высчитывается стандартная 50-процентная квота.

Из этой базы исключают работников, уже имеющих другие основания для отсрочки (например, студенты, опекуны или многодетные родители).

Как это будет работать на практике: если раньше на предприятии из 100 работников (где 20 имеют отсрочку по семейным обстоятельствам) квота 50% исчислялась от всех 100 человек и позволяла забронировать 50 сотрудников, то по новым правилам базой станут всего 80 человек.

Соответственно предприятие сможет забронировать не более 40 человек.

Новый Координационный центр при Кабмине

Ключевые полномочия по определению критичности предприятий предлагается передать новому спецоргану. При Кабмине хотят создать Координационный центр в составе 17 человек, в который войдут представители СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции.

Без прямой рекомендации этого Центра предприятие не сможет получить статус критически важного или согласовать лимит бронирования более 50%.

Кроме того, Координационный центр будет иметь право рекомендовать лишить предприятие уже имеющегося статуса критичности. При этом четкие сроки рассмотрения, фиксированные критерии или процедуры обжалования решений Центра пока не предусмотрены.

Просмотр отраслевых критериев

Согласно документу, до 20 октября все профильные министерства и областные государственные администрации должны полностью переписать и обновить свои отраслевые критерии "критичности".

Сокращение бронирования ОПК: позиция Технологических сил Украины

"Войску нужно оружие. Для его производства нужны люди. Поэтому бронирование для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса должно оставаться на уровне 100%", - говорится в заявлении ТСУ.

Там также считают, что намерение правительства установить лимит бронирования работников ОПК на уровне "не более 85%" создает прямую угрозу выполнению оборонных заказов. Поэтому отмечают, что для критически важных предприятий необходимо сохранить 100-процентное бронирование.

В Технологических силах также объясняют, что украинский ОПК объединяет более 900 компаний и более 300 тысяч работников и отрасль уже испытывает дефицит кадров. Подготовка специалиста длится месяцами, поэтому потеря даже одного специалиста может остановить целый производственный участок и привести к задержкам поставок оружия на фронт.

Переходный период для обновления "критичности" компаний завершился 1 сентября

Напомним, в Украине 1 сентября 2026 года истек срок переходного периода для подтверждения статуса критически важных предприятий по обновленным требованиям правительства. Для компаний, не прошедших эту процедуру, действующие бронирования работников аннулированы.

Кого касались требования и что нужно было сделать

Обновление статуса было обязательным для компаний, получивших решение о критичности до 2 июня 2026 года.

Чтобы сохранить право на бронирование сотрудников после 1 сентября, предприятия должны были подтвердить соответствие новым критериям Кабмина. В частности, речь шла о соблюдении требований уровня средней заработной платы на предприятии и отсутствии задолженности по уплате налогов.

Последствия невыполнения требований после 1 сентября

Для тех предприятий, которые не переподтвердили свой статус по новой или упрощенной процедуре в определенный дедлайн, ранее предоставленный статус критичности утратил силу. Соответственно все действующие бронирования работников таких компаний были автоматически аннулированы.