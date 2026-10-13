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Отсрочки и бронирование в Украине: омбудсмен объяснил реальную ситуацию с изменениями

11:42 13.10.2026 Вт
5 мин
aimg Ирина Костенко
Отсрочки и бронирование в Украине: омбудсмен объяснил реальную ситуацию с изменениями Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В публичном пространстве активно обсуждают возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации. Однако прежде чем делать выводы о "неизбежном сужении прав граждан", стоит разобраться в ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

О каких возможных изменениях в сфере мобилизации идет речь

Омбудсмен отметил, что "прежде чем делать громкие выводы о якобы неизбежном сужении прав граждан", следует разобраться, "о чем именно идет речь".

"В публичном пространстве обсуждают возможные изменения в законодательство в сфере мобилизации", - сообщил он.

Лубинец напомнил, что речь идет, в частности:

  • о пересмотре оснований для отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации для отдельных категорий граждан;
  • о возможном ужесточении требований к бронированию военнообязанных работников и изменении критериев определения предприятий критически важными.

Он уточнил, что среди озвученных предложений - дополнительные условия для получения отсрочки:

  • родителями детей с инвалидностью;
  • лицами, имеющими родственников с инвалидностью;
  • гражданами, осуществляющими постоянный уход за членами семьи.

"Также распространяется информация о возможном пересмотре квот бронирования, в частности, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики", - добавил омбудсмен.

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Получил ли Офис омбудсмена соответствующий законопроект

Лубинец подчеркнул, что "важно расставить точки над "и".

"Речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе", - констатировал он.

Омбудсмен заметил, что это - принципиальная разница, "которую не стоит терять за громкими заголовками".

"Как говорят, не стоит говорить "гоп", пока не перескочил. А в законодательном процессе до этого "гоп" еще немало этапов", - объяснил он.

В Офис омбудсмена Украины этот законопроект, по словам Лубинца, не поступал.

"Следовательно, я не могу комментировать его как официально полученный документ или формировать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон", - отметил чиновник.

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Почему не стоит разгонять панику насчет непринятых решений

"Если бы государственные институты публично реагировали на каждое законодательное предложение еще до его надлежащей проработки, общественная дискуссия рисковала бы превратиться в бесконечный поток взаимопротиворечивых заявлений", - сообщил Лубинец.

Он добавил, что в таком случае:

  • вместо понимания сути возможных изменений граждане получали бы новые поводы для тревоги;
  • предположения - начинали бы восприниматься как свершившиеся факты.

"Стоит ли возмущать общество текстом, правовой статус которого, последствия и перспективы принятия еще нуждаются в выяснении? Я убежден, что ответственная коммуникация требует иного подхода", - подчеркнул омбудсмен.

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Почему поднятые вопросы реально требуют внимания

Лубинец отметил, что такая ситуация "не означает, что поднятые вопросы не требуют внимания".

Ведь "защита прав детей, в том числе детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей - чрезвычайно важны", - объяснил он.

Омбудсмен добавил, что дети и семьи, зависящие от помощи близких, "не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений".

"Именно поэтому во время проработки соответствующих документов буду лично уделять особое внимание возможным рискам для прав детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и членов их семей", - сообщил специалист.

Он отметил, что любые новые условия:

  • должны быть взвешенными;
  • не должны приводить "к необоснованному сужению содержания и объема прав человека".

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"Не менее важный вопрос - бронирование работников", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что пересмотр соответствующих правил должен учитывать:

  • потребности обороны;
  • непрерывную работу критической инфраструктуры;
  • защиту трудовых прав людей.

Следовательно, по словам омбудсмена, критерии определения предприятий критически важными и квоты бронирования должны быть:

  • четкими;
  • обоснованными;
  • предсказуемыми.

"Чтобы решения государства не создавали правовую неопределенность для работников и работодателей", - объяснил он.

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Что должно "лечь" в основу ответственных выводов

"Обеспечение обороноспособности государства и защита прав человека - не взаимоисключающие задачи", - отметил Лубинец.

Он добавил, что меры, направленные на укрепление обороны, должны реализовываться с неукоснительным соблюдением:

  • Конституции Украины;
  • международных стандартов в области прав человека;
  • принципа пропорциональности.

"Резюмируя все, хочу отметить, что спешить с выводами все же не стоит", - написал чиновник.

Лубинец уточнил, что когда соответствующие проекты нормативно-правовых актов поступят в Офис омбудсмена:

  • они будут проработаны в пределах его полномочий;
  • при необходимости - будет дана соответствующая правовая оценка.

Ведь между словами "предлагают изменить" и "права уже ограничили" - не просто разница в формулировках.

"Между ними - целый законодательный процесс. И именно его, а не предположения, следует брать за основу для ответственных выводов", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее омбудсмен объяснил, что реально разрешено и запрещено работникам ТЦК.

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