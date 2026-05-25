Война в Украине

Отсрочка от мобилизации продолжится автоматически, но не для всех: кого это касается

05:01 25.05.2026 Пн
Очереди в ТЦК наконец отменили для миллионов украинцев. Но для всех ли будут ли действовать новые правила?
aimg Екатерина Коваль
Отсрочка от мобилизации продолжится автоматически, но не для всех: кого это касается Фото: для работы системы нужно регулярно обновлять данные (Getty Images)
Более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически - без заявлений, справок и очередей. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры для 22 категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Читайте также: В Кабмине анонсировали изменения в правилах бронирования

Как это работает

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и обновляет запись в электронном документе пользователя в приложении Резерв+. Это касается как онлайн-отсрочек, так и оформленных через ЦНАП.

ТЦК больше не принимают заявления на продление отсрочек от граждан - это позволило ликвидировать очереди и сосредоточить ресурсы на мобилизации.

Кто подпадает под автоматическое продление

Автоматическое продление действует для 22 категорий, в частности:

  • люди с инвалидностью,
  • временно непригодные к службе,
  • родители трех и более детей,
  • одинокие родители ребенка до 18 лет,
  • родители ребенка с инвалидностью,
  • те кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи или человеком с инвалидностью,
  • студенты и аспиранты,
  • учителя школ,
  • работники высшего и профобразования,
  • военные освобожденные из плена,
  • а также родственники погибших во время боевых действий.

Когда автопродление может не сработать

Система может не найти данных в реестрах для тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы, ухаживает за тяжелобольным членом семьи, или является отцом трех и более детей.

В таких случаях надо лично обратиться в любой ЦНАП с документами.

Что проверить заранее

Чтобы автопродление сработало, данные в реестрах должны быть актуальными: сведения о семье в ГРАГСе, данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, персональные данные родителей в актовых записях, а также отсутствие задолженности по уплате алиментов более трёх месяцев.

Вопрос бронирования остается острым. Недавно народный депутат Соболев рассказал, что критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений - при этом большое количество людей, находящихся в розыске ТЦК или СЗЧ, не заняты и не привлечены в Силы обороны.

Минкульт тем временем сообщил, что участие в производственной инициативе "Тысячевесна" может стать основанием для признания предприятия критическим и получения права на бронирование персонала.

Министерство обороны Украины Мобилизация в Украине Отсрочка
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
