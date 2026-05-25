Отсрочка от мобилизации продолжится автоматически, но не для всех: кого это касается
Более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически - без заявлений, справок и очередей. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры для 22 категорий граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Как это работает
Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и обновляет запись в электронном документе пользователя в приложении Резерв+. Это касается как онлайн-отсрочек, так и оформленных через ЦНАП.
ТЦК больше не принимают заявления на продление отсрочек от граждан - это позволило ликвидировать очереди и сосредоточить ресурсы на мобилизации.
Кто подпадает под автоматическое продление
Автоматическое продление действует для 22 категорий, в частности:
- люди с инвалидностью,
- временно непригодные к службе,
- родители трех и более детей,
- одинокие родители ребенка до 18 лет,
- родители ребенка с инвалидностью,
- те кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи или человеком с инвалидностью,
- студенты и аспиранты,
- учителя школ,
- работники высшего и профобразования,
- военные освобожденные из плена,
- а также родственники погибших во время боевых действий.
Когда автопродление может не сработать
Система может не найти данных в реестрах для тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы, ухаживает за тяжелобольным членом семьи, или является отцом трех и более детей.
В таких случаях надо лично обратиться в любой ЦНАП с документами.
Что проверить заранее
Чтобы автопродление сработало, данные в реестрах должны быть актуальными: сведения о семье в ГРАГСе, данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, персональные данные родителей в актовых записях, а также отсутствие задолженности по уплате алиментов более трёх месяцев.
Вопрос бронирования остается острым. Недавно народный депутат Соболев рассказал, что критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений - при этом большое количество людей, находящихся в розыске ТЦК или СЗЧ, не заняты и не привлечены в Силы обороны.
Минкульт тем временем сообщил, что участие в производственной инициативе "Тысячевесна" может стать основанием для признания предприятия критическим и получения права на бронирование персонала.