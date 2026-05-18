"Работайте или воюйте": Соболев указал на важный нюанс по бронированию

Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. При этом большое количество людей в розыске ТЦК или в СЗЧ не задействованы ни в экономике, ни в Силах обороны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, сейчас приоритеты по бронированию имеют сектора, которые критически важны для функционирования государства - оборонно-промышленный комплекс (ОПК), энергетика, медицина, ЖКХ.

"Забронировано 1,37 млн человек. За год бронирование немного выросло. Будут еще волны по бронированию. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений", - отметил министр.

Соболев добавил, что это "действительно критические предприятия, которые должны работать".

Минэкономики, по его словам, постоянно находится в диалоге с Минобороны по вопросу бронирования.

Министр признает, что здесь нужно балансировать между потребностями войска и потребностями предприятий.

"Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости, и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который возможно выявить, чтобы они или работали, или воевали", - добавил он.

Комментируя возможные изменения в подходах и критериях по бронированию, Соболев отметил, что каждые 6-9 месяцев происходит пересмотр перечней, "чтобы система была честная".

"Это нормальная работа для того, чтобы система была жива", - сказал он.