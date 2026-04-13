Главная » Жизнь » Общество

Статус критичности за "Тысячевесну": в Минкульте назвали новое условие для бронирования

15:31 13.04.2026 Пн
Каким критериям надо соответствовать, чтобы получить статус критичности?
aimg Василина Копытко
Статус предоставляется на время выполнения работ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Производство украинского культурного продукта в рамках инициативы "Тысячевесна" может стать основанием для признания предприятия критически важным. Это позволит организациям претендовать на бронирование персонала во время особого периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства культуры Украины на запрос"Интерфакс-Украина".

Главное:

  • Новый критерий: Участие в госзаказе на сумму от 100 тысяч гривен дает право на статус критичности.
  • Срок действия: Статус предоставляется на время выполнения работ, но не более чем на 12 месяцев.
  • Бюджет программы: На 2026 год заложено 4 млрд грн, из которых 3,2 млрд грн направят непосредственно на проекты.
  • Суть инициативы: Создание украинского контента (прежнее название - "1000 часов украинского контента").

Кто может получить статус критичности

Согласно приказу Минкульта, одним из критериев определения предприятий, имеющих важное значение для экономики в информационной сфере, является изготовление продукции за бюджетные средства.

Для этого организация должна иметь подписанный договор стоимостью более 100 тысяч гривен. Если предприятие привлечено к реализации "Тысячевесны" на таких условиях, оно соответствует требованиям для получения статуса критически важного.

Финансирование и сроки "Тысячевесны"

Подача конкурсных заявок началась 3 апреля. Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная, в этом году планируется освоить 80% от запланированного бюджета.

Кроме того, Министерство культуры уже готовит предложения по закладке финансирования программы в государственном бюджете на 2027 год, что свидетельствует о долгосрочных планах правительства по поддержке отечественного медиапродукта.

1000 часов украинского контента

Напомним, что в конце марта Кабинет министров утвердил президентскую инициативу поддержки национального культурного продукта. Речь идет о так называемых "1000 часов украинского контента".

Цель проекта - создать конкурентный украинский культурный продукт, который станет альтернативой российскому (враждебному) контенту и будет формировать сильную украинскую информационную среду. На программу выделили почти 4 млрд гривен.

"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта