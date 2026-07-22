Отставку Федорова не поддерживают 72% украинцев, - опрос
Большинство украинцев не поддерживают решение президента Владимира Зеленского уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг" (Rating Group).
Согласно результатам опроса, 72% украинцев не поддержали увольнение Федорова, 5% - поддержали.
Еще 17% украинцев ответили, что им безразлично, а 6% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".
Опрос проводился 20-21 июля.
Фото: результаты опроса (Rating Group)
Отставка Федорова
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место назначил бывшего и. о. главы СБУ Евгения Хмару.
Зеленский объяснял, что увольнение Федорова было связано с отсутствием эффективного взаимодействия между Минобороны и руководством ВСУ. По его словам, стороны не смогли наладить работу без участия главы государства, хотя должны были сотрудничать каждый день.
В то же время, уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что никакого конфликта между ним и Федоровым нет.
По его словам, между Генштабом и Министерством обороны возникают только рабочие разногласия, которые стороны разрешают в обычном порядке.
Ранее Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому сменить военное руководство, но президент не поддержал эту идею . После этого, по словам министра, Генштаб начал блокировать предложенные им реформы.
Известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.
В то же время источники РБК-Украина сообщали, что Федоров готов вернуться только на должность главы Минобороны.