Отставку Федорова не поддерживают 72% украинцев, - опрос

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место назначил бывшего и. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Зеленский объяснял, что увольнение Федорова было связано с отсутствием эффективного взаимодействия между Минобороны и руководством ВСУ. По его словам, стороны не смогли наладить работу без участия главы государства, хотя должны были сотрудничать каждый день.

В то же время, уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что никакого конфликта между ним и Федоровым нет.

По его словам, между Генштабом и Министерством обороны возникают только рабочие разногласия, которые стороны разрешают в обычном порядке.