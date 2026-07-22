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Відставку Федорова не підтримують 72% українців, - опитування

14:35 22.07.2026 Ср
2 хв
Що думають решта українців про звільнення Федорова?
aimg Тетяна Степанова
Відставку Федорова не підтримують 72% українців, - опитування Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Украна)
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Більшість українців не підтримують рішення президента Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group).

Згідно з результатами опитування, 72% українців не підтримали звільнення Федорова, 5% - підтримали.

Ще 17% українців відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти".

Опитування проводилося 20-21 липня.

Відставку Федорова не підтримують 72% українців, - опитування

Фото: результати опитування (Rating Group)

Відставка Федорова

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади мінстра оборони. На його місце призначив колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Зеленський пояснював, що звільнення Федорова було пов'язане з відсутністю ефективної взаємодії між Міноборони та керівництвом ЗСУ. За його словами, сторони не змогли налагодити роботу без участі глави держави, хоча мали співпрацювати щодня.

Водночас вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що жодного конфлікту між ним і Федоровим немає.

За його словами, між Генштабом і Міністерством оборони виникають лише робочі розбіжності, які сторони вирішують у звичайному порядку.

Раніше Федоров розповів, що пропонував Зеленському змінити військове керівництво, але президент не підтримав цю ідею. Після цього, за словами міністра, Генштаб почав блокувати запропоновані ним реформи.

Відомо, що Зеленський запропонував Федорову нову посаду.

Водночас джерела РБК-Україна повідомляли, що Федоров готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

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