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Отставка Шмыгаля и жестокий удар РФ по Доброполью: новости за 16 июля

Четверг 17 июля 2025 06:30
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Отставка Шмыгаля и жестокий удар РФ по Доброполью: новости за 16 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Тем временем российские оккупанты ударили по центру Доброполья.

Более детально о том, что произошло в среду, 16 июля, - в материале РБК-Украина.

Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Голосов за такое решение набралось 261 при необходимых 226.

Что известно об отставке Шмыгаля, как голосовали нардепы и кто станет новым премьер-министром - в материале РБК-Украина.

"ФАБ" попал в "Аврору", есть жертвы и разрушения: что известно о жутком ударе по Доброполью

Российская Федерация в среду, 16 июля, атаковала город Доброполье, что в Донецкой области авиабомбой. Известно о жертвах, десятках раненых и масштабных разрушениях.

РБК-Украина рассказывает, что известно об авиаударе по Доброполью.

Россияне ночью атаковали в Виннице завод польской компании: Сикорский отреагировал

В ночь на 16 июля, во время обстрела Винницы, российские террористы атаковали беспилотниками завод польской компании Barlinek.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, который говорил с руководителем завода, удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений. В результате атаки есть раненые, среди которых двое с тяжелыми ожогами.

Зеленский назвал главное отличие Байдена и Трампа в вопросе войны в Украине

Главное отличие двух американских президентов - их подход к прекращению войны в Украине, рассказал президент Владимир Зеленский.

Однако, как уже понятно, бывший президент США Джо Байден завершить боевые действия не смог.

Обыски в квартире матери "Джуса": ГБР объяснило свои действия

Уголовное производство и расследование не касаются матери погибшего Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, рассказали РБК-Украина в ГБР.

Сотрудники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы.

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