Відставка Шмигаля і жорстокий удар РФ по Добропіллю: новини за 16 липня

Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Тим часом російські окупанти вдарили по центру Добропілля.

Більш детально про те, що сталося в середу, 16 липня, - в матеріалі РБК-Україна .

Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Шмигаля

Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Голосів за таке рішення набралося 261 за необхідних 226.

Що відомо про відставку Шмигаля, як голосували нардепи і хто стане новим прем'єр-міністром - у матеріалі РБК-Україна.

"ФАБ" влучив в "Аврору", є жертви і руйнування: що відомо про моторошний удар по Добропіллю

Російська Федерація в середу, 16 липня, атакувала місто Добропілля, що в Донецькій області авіабомбою. Відомо про жертви, десятки поранених і масштабні руйнування.

РБК-Україна розповідає, що відомо про авіаудар по Добропіллю.

Росіяни вночі атакували у Вінниці завод польської компанії: Сікорський відреагував

У ніч на 16 липня, під час обстрілу Вінниці, російські терористи атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek.

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, який говорив із керівником заводу, удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків. Унаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками.

Зеленський назвав головну відмінність Байдена і Трампа в питанні війни в Україні

Головна відмінність двох американських президентів - їхній підхід до припинення війни в Україні, розповів президент Володимир Зеленський.

Однак, як уже зрозуміло, колишній президент США Джо Байден завершити бойові дії не зміг.

Обшуки у квартирі матері "Джуса": ДБР пояснило свої дії

Кримінальне провадження та розслідування не стосуються матері загиблого Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, розповіли РБК-Україна в ДБР.

Співробітники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби.

Зеленський на фракції СН озвучив кандидатів у Кабмін: хто у списку

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами від "Слуги народу" озвучив список кандидатів до нового Кабінету міністрів, повідомили РБК-Україна джерела в парламенті.