Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Голосов за такое решение набралось 261 при необходимых 226.

Что известно об отставке Шмыгаля, как голосовали нардепы и кто станет новым премьер-министром - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Как Верховная Рада отправляла в отставку Шмыгаля?

Почему премьер-министра решили сменить?

Кто теперь возглавит правительство?

Что известно о возможном назначении Шмыгаля послом в США?

Больше не премьер. Почему Шмыгаля решили уволить?

Таким образом завершилась пятилетняя каденция Шмыгаля на посту главы правительства - самая длинная среди всех украинских премьеров за время независимости Украины.

Увольнение Шмыгаля означает, что автоматически в отставку уходит и все его правительство

Отметим, что официально отставка не сопровождалась громкими заявлениями или обвинениями. Однако решение о смене премьера вызревало уже давно и обсуждалось и прошлым летом.

Впрочем, как узнало РБК-Украина от источников, отставка премьер-министра не обусловлена какой-то единственной причиной, а скорее рядом факторов. В частности, необходимостью "обновления системы" на фоне затяжной войны, усталости общества и внутренней конкуренции во власти.

Собеседники рассказывали изданию, что скандал вокруг дела вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова все же был одним из факторов, который ускорил кадровые перестановки в правительстве.

Еще одним фактором стала внутренняя конкуренция во властной верхушке, в частности в Офисе президента, где различные группы влияния имеют свое видение конфигурации правительства.

Теперь возглавит правительство Свириденко?

Прошлым летом были слухи об отставке Шмыгаля (тогда увольнения не произошло, но Рада сменила нескольких министров) и назначении на его место Юлии Свириденко - первого вице-премьера министра экономики. Она является главной и по сути единственной кандидаткой на должность главы правительства. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе уже предложил Свириденко должность премьера и поручил формирровать команду.

Уже длительное время во властных кругах обсуждается назначение Свириденко новым премьер-министром. Она отвечает за экономический блок, активно вовлечена в международные переговоры. Именно Свириденко подписывала с главой Минфина США Скотом Бессентом нашумевшее соглашение об ископаемых.

Свириденко считают близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку, и ее кандидатура неоднократно рассматривалась в Банковой. В то же время источники отмечают, что ранее президент Владимир Зеленский не спешил с ее назначением, сомневаясь в достаточной стрессоустойчивости и способности выдерживать политическое давление, присущее должности премьера.

Примечательно, что если Свириденко будет назначена премьер-министром, она станет первой женщиной на этой должности за более чем 15 лет и второй в целом в истории независимой Украины (первой женщиной премьером была Юлия Тимошенко, которая возглавляла правительство дважды).

Отметим, что Свириденко начинала карьеру в бизнесе, а затем перешла на государственную службу, где прошла путь от регионального управления до национального уровня. В частности, работала в Черниговской ОГА, в Офисе президента, а затем перешла в Минэкономики.

Шмыгаль будет главой Минобороны?

Минулого тижня у кулуарах активно циркулировала информация о дальнейшем назначении Шмыгаля в дипломатическом корпусе.

По данным Bloomberg, во время телефонного разговора президентов Украины и США 4 июля Зеленский поднимал вопрос замены украинского посла в Вашингтоне, и Шмыгаль упоминается среди приоритетных кандидатов на замену Оксане Маркаровой.

Информированные собеседники РБК-Украина также рассказывали, что Шмыгаля могут направить послом в США. Они объясняли, что Украина нуждается в Вашингтоне в представителе высокого уровня, который хорошо ориентируется в американских политических реалиях и уже имеет опыт переговоров с США.

Вместе с тем, на этой неделе ситуация изменилась. Шмыгаля после отставки планируют назначить министором обороны. Эту информацию уже подтвердил и президент. Действующий же глава Минобороны Рустем Умеров может быть назначен послом в США.