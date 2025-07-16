Зеленский на фракции СН озвучил кандидатов в Кабмин: кто в списке
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами от "Слуги народа" озвучил список кандидатов в новый Кабинет министров.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.
По словам источника, президент зачитал список кандидатов, он совпадает с тем, который мы писали ранее:
- Юлия Свириденко - премьер-министр;
- Денис Шмыгаль - возглавит Минобороны и Минстратегпром;
- Михаил Федоров - первый вице-премьер;
- Тарас Качка - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
- Алексей Соболев - возглавит Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии;
- Герман Галущенко - министр юстиции;
- Светлана Гринчук - министр энергетики;
- Денис Улютин - министр социальной политики;
- Николай Точицкий оставляет должность главы Минкульта, по новому кандидату идут консультации.
Остальные министры сохраняют свои должности.
Фото: фракция СН собралась на заседание с президентом Владимиром Зеленским (facebook.com/marikovski)
Источник также добавил, что все еще не определились с кандидатурой посла в США, могут назначить Ольгу Стефанишину, "но тогда непонятно, куда назначат Рустема Умерова".
Министр единства Алексей Чернышов также потерял свою должность. По словам собеседника, функционал расформированного Министерства единства передали Минсоцполитики.
Отметим, в списке кандидатов нет министра Кабмина. Эту должность в правительстве Шмыгаля занимал Олег Немчинов. Ранее источники РБК-Украина сообщали, что этот пост будет ликвидирован согласно предложению Зеленского, функции будут переданы в Секретариат Кабинета министров.
К слову, информацию источников РБК-Украина о кадрах уже подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.
Кто остается в Кабмине:
- Андрей Сибига, министр иностранных дел;
- Сергей Марченко, министр финансов;
- Виктор Ляшко, министр здравоохранения;
- Игорь Клименко, министр внутренних дел;
- Алексей Кулеба, вице-премьер, министр восстановления и развития территорий;
- Матвей Бедный, министр молодежи и спорта;
- Наталья Калмыкова, министр ветеранов;
- Оксен Лисовой, министр образования и науки.
Перезагрузка Кабмина
Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Такое решение было принято в рамках масштабной перезагрузки Кабмина. Все детали - в материале РБК-Украина.
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