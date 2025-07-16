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Обыски в квартире матери "Джуса": ГБР объяснило свои действия

Среда 16 июля 2025 16:44
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Обыски в квартире матери "Джуса": ГБР объяснило свои действия Фото: Андрей "Джус" Пильщиков (wikipedia.org User Appsoft4 )
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Уголовное производство и расследование не касаются матери погибшего Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ГБР.

"ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти погибших Героев", - отметила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян на вопрос об обысках в квартире матери Героя Украины Джуса.

По ее словам, сотрудники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий.

11 июля 2025 года ГБР провело четыре обыска в местах, где подозреваемый жил или временно находился. Все действия проводились по решению суда и в соответствии с законом.

Одним из таких мест была квартира в Харькове, где военный жил до того, как ему объявили подозрение - до утра 10 июля.

Сапьян отметила, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.

"Бюро с уважением относится к каждому защитнику Украины и чтит память павших Героев. Ни одно процессуальное действие не может унижать их достоинство или обесценивать их подвиг. Просим журналистов не реагировать на информационные манипуляции и доверять только официальным источникам", - сказала Сапьян.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что следователи ГБР провели обыски в квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова. Действия ГБР, вероятно, связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Что известно о деле Шабунина

11 июля Государственное бюро расследований объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы и использовании авто, предназначенного для нужд ВСУ.

По данным следствия, Шабунин, мобилизованный в 2022 году, длительное время не появлялся в воинскую часть, прикрывая отсутствие командировками в гражданские учреждения, не связанные с Силами обороны.

Обыски прошли в его доме в Киеве и в воинской части в Чугуеве, куда его недавно перевели.

Также следователи сообщили, что он ежемесячно получал более 50 тысяч гривен денежного обеспечения.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин после обысков заявил, что президент Владимир Зеленский, "пользуясь войной, делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал меру пресечения для руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его не арестовали.

Что известно о Виталии Шабунине и больше о деле против него - в материале РБК-Украина.

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