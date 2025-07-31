Отставка главы АРМА и важное решение Трампа для украинских беженцев: новости за 30 июля

Глава АРМА подала в отставку: в чем причина

Елена Дума подала в отставку с должности главы АРМА в день вступления в силу закона об усилении институциональной способности агентства.

"Сегодня (30 июля - ред.) официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - добавила она.

Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено остаться в Америке до конца войны.

"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", - заверил американский лидер.

Такого не было с 1950-х: все о рекордном землетрясении на Камчатке и его последствиях

В России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов.

Что известно о мощном землетрясении на Камчатке и его последствиях - собрало РБК-Украина в материале.

ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка. Суд рассматривал иск банка против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Сырский поручил максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует максимально перевести обучение украинских военных под землю из-за риска вражеских ударов.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю", - подчеркнул генерал.

Мобилизация в Украине на 90% проходит без скандальных случаев, - Шмыгаль

В Украине мобилизация почти всегда проходит без скандалов. Резонансных случаев - только 5-10%, заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Глава Минобороны подчеркнул, что по состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану.