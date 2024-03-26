Россия нанесла по Сумской области десятки ударов за сутки

В течение дня 24 марта, россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

Свесская громада: был обстрел из стрелкового оружия.

Великописаревская громада: нанесен ракетный обстрел с вертолета НАР (8 взрывов), обстрел из РСЗО (8 взрывов), 7 обстрелов БпЛА (FPV-дрон), минометный обстрел (10 взрывов). Также произошли сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (1 взрыв) и авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (2 взрыва).

Обстрелы Сумской области

За последние несколько недель россияне усилили обстрелы приграничных районов и населенных пунктов Сумской области.

25 марта военные агрессора сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской громаде Сумской области.

23 марта за сутки враг нанес по приграничью области более 250 ударов, есть раненный.

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