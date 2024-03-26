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"Укрэнерго" о подаче света в Харькове: на выходных будет лучше, ремонт займет две недели

Харьков, Вторник 26 марта 2024 19:07
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"Укрэнерго" о подаче света в Харькове: на выходных будет лучше, ремонт займет две недели Фото: Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться уже на этих выходных. При этом полное восстановление, вероятно, займет две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Он рассказал, что электроснабжение в Харькове возобновляют поэтапно. В частности, всю критическую инфраструктуру города уже запитали. Также свет появился в домах местных жителей, но с определенными ограничениями.

Кудрицкий спрогнозировал, что смягчить графики отключений могут уже на этих выходных. Причиной этому является прогнозируемое уменьшение потребления из-за значительного потепления.

При этом, по его словам, полное восстановление электроснабжения "может занять от одного до двух недель". Для этого условием является отсутствие новых массированных атак россиян.

Также он рассказал, что разрушения были бы вдвое больше, если бы не "определенные инженерные решения", которые принимали для защиты энергообъектов.

Ситуация со светом в Харькове

Напомним, в пятницу, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине при помощи ракет и дронов.

Большое количество ракет прилетело по Харькову. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела весь город остался без света.

После атаки в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии.

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