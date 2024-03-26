"Укрэнерго" о подаче света в Харькове: на выходных будет лучше, ремонт займет две недели

Ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться уже на этих выходных. При этом полное восстановление, вероятно, займет две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Он рассказал, что электроснабжение в Харькове возобновляют поэтапно. В частности, всю критическую инфраструктуру города уже запитали. Также свет появился в домах местных жителей, но с определенными ограничениями.

Кудрицкий спрогнозировал, что смягчить графики отключений могут уже на этих выходных. Причиной этому является прогнозируемое уменьшение потребления из-за значительного потепления.

При этом, по его словам, полное восстановление электроснабжения "может занять от одного до двух недель". Для этого условием является отсутствие новых массированных атак россиян.

Также он рассказал, что разрушения были бы вдвое больше, если бы не "определенные инженерные решения", которые принимали для защиты энергообъектов.