Французская компания Delair поставит Украине 400 разведывательных дронов

Французская компания Delair передаст Украине 400 разведывательных дронов. Контракт на их производство уже заключен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание L'Usine Nouvelle .

Отмечается, что один из дронов называется DT26. Размах его крыла 3,3 метра, а масса 16 кг. Другой дрон - UX11. Его размах крыла составляет 1,1 метра, а весит всего 1,5 кг.

"Это устройства, разработанные для гражданского сектора, но сейчас они сотнями используются на украинском поле боя. За год мы утроили темпы производства DT26", - отметил гендиректор Delair Бастьен Манчини.

Фото: Дроны (delair.aero)

Относительно мощностей компании сообщается также, что дроны UX11 изготавливаются "сотнями в год". Однако о конкретных сроках поставок дронов в Украину не сообщается.

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