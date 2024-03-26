Французская компания Delair поставит Украине 400 разведывательных дронов
Французская компания Delair передаст Украине 400 разведывательных дронов. Контракт на их производство уже заключен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание L'Usine Nouvelle.
Отмечается, что один из дронов называется DT26. Размах его крыла 3,3 метра, а масса 16 кг. Другой дрон - UX11. Его размах крыла составляет 1,1 метра, а весит всего 1,5 кг.
"Это устройства, разработанные для гражданского сектора, но сейчас они сотнями используются на украинском поле боя. За год мы утроили темпы производства DT26", - отметил гендиректор Delair Бастьен Манчини.
Фото: Дроны (delair.aero)
Относительно мощностей компании сообщается также, что дроны UX11 изготавливаются "сотнями в год". Однако о конкретных сроках поставок дронов в Украину не сообщается.
Военная помощь Украине
Ряд стран Запада на регулярной основе оказывает военную поддержку Украине. На днях стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.
Вчера Исландия решила поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для украинской армии. Страна выделит на это около 2 млн евро.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.