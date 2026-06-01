Ответил на 120 из 120 вопросов: Трамп похвастался тестом, но врачи сомневаются

Как всегда, перемешивая строчные буквы с заглавными, лидер свободного мира назвал результат медицинского обследования, проведенного в Военно-медицинском центре Уолтера Рида, ИДЕАЛЬНЫМ. Особенно Трамп гордится своими умственными способностями.

"В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил одобренный, высокого уровня сложности когнитивный тест, я набрал идеальный балл - 30 из 30, что считается "чрезвычайной интеллектуальностью"", - написал глава Белого дома.



Он отметил, что это его четвертый успешный когнитивный тест, следовательно, отвечая правильно в каждом из них на 30 вопросов, достиг результата в 120 правильных ответов.

"Все кандидаты на должности президента и вице-президента должны быть вынуждены проходить сложные когнитивные тесты. Конгресс и демократы должны этого требовать!", - подытожил Трамп.

Эксперт ставит под сомнение результаты теста

Тем временем известный в США доктор Джонатан Райнер в репортаже CNN поставил под сомнение сам тест и его результаты.

"Похоже, что они снова проверили президента с помощью теста MoCA", - сказал Райнер, имея в виду Монреальскую когнитивную оценку - тест, который используют для выявления признаков когнитивного спада и деменции.

По словам эксперта, существует несколько версий теста MoCA, однако вопросы в нем практически повторяются. Кроме того, это тест на деменцию, а не на IQ, поэтому вопросы там элементарные.