Відповів на 120 зі 120 запитань: Трамп похизувався тестом, але лікарі сумніваються

Як завжди, перемішуючи рядкові літери з великими, лідер вільного світу назвав результат медичного обстеження, проведеного у Військово-медичному центрі Уолтера Ріда, ІДЕАЛЬНИМ. Особливо Трамп пишається своїми розумовими здібностями.

"На відміну від інших президентів США, жоден з яких ніколи не проходив схвалений, високого рівня складності когнітивний тест, я набрав ідеальний бал - 30 з 30, що вважається "надзвичайною інтелектуальністю"", - написав очільник Білого дому.



Він зазначив, що це його четвертий успішний когнітивний тест, отже, відповівши правильно в кожному з них на 30 запитань, досяг результату у 120 правильних відповідей.

"Усі кандидати на посади президента та віцепрезидента мають бути змушені проходити складні когнітивні тести. Конгрес і демократи повинні цього вимагати!", - підсумував Трамп.

Експерт ставить під сумнів результати тесту

Тим часом відомий у США доктор Джонатан Райнер у репортажі CNN поставив під сумнів сам тест та його результати.

"Схоже, що вони знову перевірили президента за допомогою тесту MoCA", - сказав Райнер, маючи на увазі Монреальську когнітивну оцінку - тест, який використовують для виявлення ознак когнітивного спаду та деменції.

За словами експерта, існує кілька версій тесту MoCA, проте питання в ньому практично повторюються. Крім того, це тест на деменцію, а не на IQ, тому питання там елементарні.