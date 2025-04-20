Ответа до сих пор нет: Зеленский об игноре Кремля остановить войну хотя бы на 30 дней

"Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия", - завил глава государства.

По словам Зеленского, Украина готова двигаться к миру и полному, "безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней". Однако получить ответы России по этому вопросу до сих пор так и не удалось.

Поэтому, по мнению президента, партнеры должны еще больше давить на Россию для достижения мира в Украине.

"Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", - отметил Зеленский.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 19 апреля дня до 00:00 21 апреля.

Также Путин заявил, что отдал приказ прекратить все боевые действия.

Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Также сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов 20 апреля в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более четырех сотен применений FPV россиянами, рассказал Зеленский.