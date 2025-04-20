Российская армия не оставляет попыток продвигаться на фронте, - Зеленский

Российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но не оставляет попыток продвигаться и наносить потери Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники", - проинформировал Зеленский о вчерашней ситуации на фронте во время "перемирия".

Также глава государства рассказал, что известно на утро согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, россияне продолжают обстрелы, также зафиксированы штурмовые действия.

"На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" - три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении - одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Курской области зафиксированы удары артиллерией и применение дронов.

Украинская армия в свою очередь отвечает так, как РФ этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Зеленский отметил, что Украина в дальнейшем будет действовать зеркально. Подводя первые итоги, полного прекращения огня на фронте пока нет.

"В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", - резюмировал глава государства.