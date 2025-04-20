Відповіді досі немає: Зеленський про ігнор Кремля зупинити війну хоча б на 30 днів

Україна готова до повного і безумовного припинення вогню, яке може тривати щонайменше місяць, але відповіді Росії щодо цього досі немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія", - завив глава держави.
За словами Зеленського, Україна готова рухатися до миру й повного, "безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів". Однак отримати відповіді Росії щодо цього питання досі так і не вдалося.
Тому, на думку президента, партнери мають ще більше тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.
"Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, воно діє з 18:00 19 квітня дня до 00:00 21 квітня.
Також Путін заявив, що віддав наказ припинити всі бойові дії.
Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.
Також зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години 20 квітня загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 - саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами, розповів Зеленський.
Додамо, що раніше цього року за посередництва США Україна і Росія вже домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня. Однак уже за кілька днів після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.
Проте, на початку квітня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню.
А вчора стало відомо, що у Лондоні можуть домовитися про повне перемир'я в Україні наступного тижня.
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