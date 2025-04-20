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РФ увеличивает использование тяжелого вооружения, состоялось 46 штурмов, - Зеленский

Воскресенье 20 апреля 2025 17:19
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РФ увеличивает использование тяжелого вооружения, состоялось 46 штурмов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Несмотря на "перемирие" на Пасху, РФ увеличивает применение тяжелого вооружения. Кроме того, на фронте с начала суток произошло 46 штурмов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщали РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на 16:00 ситуация следующая.

"К сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более чем четыре сотни применений FPV россиянами", - пишет Зеленский.

Он уточнил, что наибольшая боевая активность РФ зафиксирована на Покровском направлении. Кроме того, слова российского диктатора Владимира Путина о "прекращении огня" оказались пустыми для Курской области, а также Северского и других направлений в Донецкой области. В то же время Зеленский проинформировал, что на фронте среди украинских военных есть погибшие.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Также Зеленский добавил, что РФ до сих пор не предоставила ответа о безусловном прекращении огня на 30 дней, поэтому на Москву нужно давление, чтобы достичь тишины на фронте.

"Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России по этому поводу до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало

Напомним, вчера Путин объявил о "пасхальном перемирии", которое исходя из его слов действует с 18:00 вчерашнего вечера вплоть до конца сегодняшних суток. Также глава Кремля сообщил, что отдал приказ о приостановке всех боевых действий.

В ответ Владимир Зеленский согласился на перемирие, предупредив, что на любые нарушения со стороны России будет зеркальный ответ. Также президент Украины неоднократно предложил продлить перемирие и после 20 апреля.

Что касается реальной обстановки на фронте, фиксация боев продолжалась. При этом действительно, количество обстрелов и боев было меньше. Кроме того, ночь в Украине прошла без единой тревоги в какой-либо области.

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