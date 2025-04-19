В Лондоне могут договориться о полном перемирии в Украине: СМИ узнали когда

В Лондоне могут договориться о полном перемирии в Украине на следующей неделе. Украина поддерживает предложение США на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Как пишет издание, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев на "90%" поддерживает мирную программу президента США Дональда Трампа, представленную на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками, занимающимися прекращением огня в Украине.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня", - сказал чиновник в комментарии изданию.

Затем, по его словам, намерение состоит в том, чтобы провести (обсуждения, - ред) с россиянами.

"А затем сказать: "Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, где находятся обе стороны. И как только мы этого достигнем, тогда будут определены следующие шаги", - добавили чиновники, опрошенные журналистами.

Причем они настойчиво отметили, что президент США Дональд "Трамп готов выйти из-за стола переговоров без поддержки Москвы, переложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки".

Проработка плана, касющегося прохождения линий прекращения огня

Тем временем, по данным NYP, министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллеги "проработают оставшиеся у них сомнения по поводу мирного плана", большинство из которых касаются того, где пройдут линии разграничения.

"Я думаю, что часть их беспокойства связана с землей... как раз с тем, что они называют "де-юре" и "де-факто", - сказал авторам статьи представитель администрации.

По его словам, "де-факто" означает, что Украина признает, что россияне оккупируют эту землю, но не говорит, что собирается отдать ее навсегда, а "де-юре" означает, что Украина признает, что россияне забирают эту землю, и Украина никогда больше ее не увидит.

"Пряник" для Москвы

В статье отмечается, что чтобы усадить Россию за стол переговоров, спецпредставитель президента Стив Уиткофф может предложить Москве "пряник" в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов.

"Для русских пряником является вопрос, как нам ослабить санкции, которые в настоящее время действуют в их отношении. Другой вопрос, как вы поступите с замороженными российскими активами( речь о 300 млрд долларов, - ред), которые лежат в Брюсселе", - пояснили чиновники.

Однако эксперты, опрошенные NYP, утверждают, что это будет противоречить предыдущим угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву - чего ему пока не удалось сделать.

"Трамп был очень жестким по отношению к украинцам, прекратив поддержку разведки и военную помощь, когда он не почувствовал, что получает от украинцев немедленное "да", которого он хотел, чтобы согласиться на прекращение огня", - заявил эксперт Алекс Плитсас из Атлантического совета.

Почему РФ продолжает нарушать договоренности о прекращении огня

В свою очередь, россияне продолжают нарушать все соглашения о прекращении огня, которые они когда-либо подписывали, отказываются прийти к соглашению о прекращении огня на разумных условиях, продолжают наносить удары баллистическими ракетами по Украине.

"По сути, все это является попыткой показать нос президенту США Дональду Трампу и попытками опозорить его на международной арене, поскольку они отказываются прийти к базовым условиям прекращения огня, которое, как он обещал, он обеспечит", - добавил Плитсас.

Белый дом, по его мнению, должен принять жесткие меры в отношении главы Кремля Владимира Путина, который "за последние 25 лет не понес существенной ответственности за свои действия".