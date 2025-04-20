ua en ru
Вс, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ответа до сих пор нет: Зеленский об игноре Кремля остановить войну хотя бы на 30 дней

Воскресенье 20 апреля 2025 17:41
UA EN RU
Ответа до сих пор нет: Зеленский об игноре Кремля остановить войну хотя бы на 30 дней Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, которое может длиться минимум месяц, но ответа России по этому поводу до сих пор нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия", - завил глава государства.

По словам Зеленского, Украина готова двигаться к миру и полному, "безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней". Однако получить ответы России по этому вопросу до сих пор так и не удалось.

Поэтому, по мнению президента, партнеры должны еще больше давить на Россию для достижения мира в Украине.

"Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", - отметил Зеленский.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 19 апреля дня до 00:00 21 апреля.

Также Путин заявил, что отдал приказ прекратить все боевые действия.

Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Также сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов 20 апреля в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более четырех сотен применений FPV россиянами, рассказал Зеленский.

Полное прекращение огня в Украине

Добавим, что ранее в этом году при посредничестве США Украина и Россия уже договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта. Однако уже через несколько дней после этого Россия нарушила все договоренности нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.

Однако, в начале апреля спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня.

А вчера стало известно, что в Лондоне могут договориться о полном перемирии в Украине на следующей неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Режим прекращения огня
NEWS
После 16 часов "перемирия" РФ усилила обстрелы. Зеленский назвал самые активные направления
После 16 часов "перемирия" РФ усилила обстрелы. Зеленский назвал самые активные направления
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины