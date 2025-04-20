Відповіді досі немає: Зеленський про ігнор Кремля зупинити війну хоча б на 30 днів

Україна готова до повного і безумовного припинення вогню, яке може тривати щонайменше місяць, але відповіді Росії щодо цього досі немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія", - завив глава держави.

За словами Зеленського, Україна готова рухатися до миру й повного, "безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів". Однак отримати відповіді Росії щодо цього питання досі так і не вдалося.

Тому, на думку президента, партнери мають ще більше тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.

"Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - зазначив Зеленський.

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, воно діє з 18:00 19 квітня дня до 00:00 21 квітня.

Також Путін заявив, що віддав наказ припинити всі бойові дії.

Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Також зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години 20 квітня загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 - саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами, розповів Зеленський.