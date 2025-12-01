Ответ Трампу. Безнаказанность агрессии РФ приведет к новым конфликтам, - комиссар ЕС

Любой шаг, направленный на лишение России наказания за ее преступления, будет исторической ошибкой и приведет к новым конфликтам.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Стремление президента США Дональда Трампа обеспечить мир в Украине не должно позволить (российскому диктатору - ред.) Владимиру Путину освободиться от ответственности за военные преступления, совершенные российскими силами", - отметил Макграт.
По его словам, первоначальный американский мирный план содержал обещание полной амнистии за действия, совершенные во время войны, наряду с планами реинтеграции России в мировую экономику.
"Я не думаю, что история доброжелательно оценит любые усилия, направленные на то, чтобы стереть из истории преступления России в Украине. Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях", - сказал Макграт.
Он также подчеркнул, что, допустив безнаказанность за эти преступления, мир таким образом посеет семена следующего раунда агрессии и следующего вторжения.
"Я считаю, что это была бы историческая ошибка огромных масштабов. Поэтому мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были забраны, люди были насильно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", - добавил комиссар ЕС.
Напомним, вчера, 30 ноября, США и Украина провели новые переговоры во Флориде, на которых обсуждали ключевые моменты мирного плана Трампа.
После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.
Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились. Зеленский подтвердил эти данные, заявив, что работа продолжится.
Тем временем в СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.