Відповідь Трампу. Безкарність агресії РФ призведе до нових конфліктів, - комісар ЄС

"Прагнення президента США Дональда Трампа забезпечити мир в Україні не повинно дозволити (російському диктатору – ред.) Володимиру Путіну звільнитися від відповідальності за воєнні злочини, скоєні російськими силами", - зазначив Макграт.

За його словами, початковий американський мирний план містив обіцянку повної амністії за дії, скоєні під час війни, поряд з планами реінтеграції Росії у світову економіку.

"Я не думаю, що історія доброзичливо оцінить будь-які зусилля, спрямовані на те, щоб стерти з історії злочини Росії в Україні. Вони повинні бути притягнуті до відповідальності за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях", - сказав Макграт.

Він також підкреслив, що, допустивши безкарність за ці злочини, світ таким чином посіє насіння наступного раунду агресії та наступного вторгнення.

"Я вважаю, що це була б історична помилка величезних масштабів. Тому ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів були забрані, люди були насильно виселені, і в нас є достатньо доказів", – додав комісар ЄС.