Ответ на санкции ЕС? Китай запретил в стране деятельность двух европейских банков

Китай ввел экономические ограничения против литовских банков UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, запретив им любую деятельность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства коммерции Китая.

"Китай принял решение добавить два банка Евросоюза, UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, в список контрмер, запретив юридическим и физическим лицам на территории Китая осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", - говорится в заявлении министерства.

В Китае надеются, что этот шаг побудит европейские страны "дорожить долгосрочными отношениями" с Китаем и остановит "ошибочные практики" на международной арене.

Отмечается, что расширение списка ограничений против европейских компаний осуществлено в соответствии с законом Китая о запрете иностранных санкций.