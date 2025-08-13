ua en ru
Ответ на санкции ЕС? Китай запретил в стране деятельность двух европейских банков

Среда 13 августа 2025 11:15
Ответ на санкции ЕС? Китай запретил в стране деятельность двух европейских банков Фото: Китай запретил в стране деятельность двух европейских банков (facebook.com/Urbobankas)
Автор: Константин Широкун

Китай ввел экономические ограничения против литовских банков UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, запретив им любую деятельность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства коммерции Китая.

"Китай принял решение добавить два банка Евросоюза, UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, в список контрмер, запретив юридическим и физическим лицам на территории Китая осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", - говорится в заявлении министерства.

В Китае надеются, что этот шаг побудит европейские страны "дорожить долгосрочными отношениями" с Китаем и остановит "ошибочные практики" на международной арене.

Отмечается, что расширение списка ограничений против европейских компаний осуществлено в соответствии с законом Китая о запрете иностранных санкций.

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новую предельную цену на российскую нефть. Также пакет охватывает ряд новых финансовых и торговых мер.

Отмечается, что Евросоюз в 18-м пакете санкций против России впервые включил туда китайские банки. Среди других иностранных компаний, которые помогали Кремлю, в "черный список" попали два финансовых учреждения из Китая.

Под санкции попали два китайских региональных банка - Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial. Оба банка расположены вблизи границы Китая и России.

При этом Китай активно лоббировал исключение банков из санкционного пакета, угрожая реакцией и напрямую требуя от ЕС не вводить санкции против китайских финансовых учреждений.

