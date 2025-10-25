Буданов определил три цели "разведки боем" Путина в Европе

Российские гибридные атаки на Европу преследуют несколько целей. Прежде всего, российский диктатор Владимир Путин хочет разрушить в голове россиян мысль о том, что Европа сильна и чего-то стоит.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.
Говоря с журналистом о гибридных атаках и провокациях России против Европы - диверсии, кибератаки, нарушение воздушного пространства самолетами и дронами - Буданов объяснил, что "ответ прост".
"В военной науке этот тип атаки называется "разведкой боевыми действиями", и есть две, а точнее три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования: Путин готовит россиян; он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна", - пояснил он.
Нарушение воздушного пространства дронами тоже имеет свою цель - россияне проверяют реакцию европейцев, способность принимать решения и готовность применить силу. Параллельно россияне выискивают системы противовоздушной обороны, военные объекты и другие важные места.
Буданов отметил, что фактически это двойное испытание для ЕС, двойная проблема - как политическая, так и военная. А если смотреть вместе и воспринимать все действия россиян - дроны, саботаж заводов и железных дорог, кибератаки - в комплексе, то можно увидеть главную цель российского режима.
"Мы видим, что цель россиян - разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в вашем общественном мнении. Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. В то же время россияне распространяют среди европейских людей идею, что вам даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это российское мнение по этому вопросу", - сказал он.
На вопрос о том, как он оценивает реакцию Европы на это "двойное испытание", Буданов отреагировал смехом, после чего попросил журналиста перейти к следующему пункту разговора.
Россия активизировала провокации против стран НАТО, начиная с сентября этого года. В частности 10 сентября около двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, только четыре из них удалось сбить.
Через несколько дней российские истребители МиГ-31К нарушили воздушное пространство НАТО: они находились над Эстонией около 12 минут и пытались прорваться в столицу. Еще два самолета РФ появились над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.
Кроме этого, известно о многочисленных случаях фиксации "неизвестных дронов" над европейскими странами. Понятно, что это - российские беспилотники, запущенные с неизвестных платформ. Кстати, по данным СМИ, сейчас западные спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.