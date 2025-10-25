Буданов визначив три цілі "розвідки боєм" Путіна в Європі

Говорячи з журналістом про гібридні атаки та провокації Росії проти Європи - диверсії, кібератаки, порушення повітряного простору літаками та дронами - Буданов пояснив, що "відповідь проста".

"У військовій науці цей тип атаки називається "розвідкою бойовими діями", і є дві, а точніше три, цілі, хоча одна з них більше психологічна та для внутрішнього використання: Путін готує росіян; він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна", - пояснив він.

Порушення повітряного простору дронами теж має свою мету - росіяни перевіряють реакцію європейців, здатність приймати рішення та готовність застосувати силу. Паралельно росіяни вишукують системи протиповітряної оборони, військові об'єкти та інші важливі місця.

Буданов зазначив, що фактично це подвійне випробування для ЄС, подвійна проблема - як політична, так і військова. А якщо дивитися разом та сприймати усі дії росіян - дрони, саботаж заводів і залізниць, кібератаки - в комплексі, то можна побачити головну мету російського режиму.

"Ми бачимо, що мета росіян - розпалити антивоєнні настрої в європейських країнах і у вашій громадській думці. Для них вигода подвійна: якщо вам, європейцям, набридне війна, допомога, яка надходить до нас, України, буде скорочена. Водночас росіяни поширюють серед європейських людей ідею, що вам навіть не варто починати воювати проти Росії. Це не я кажу, це російська думка з цього питання", - сказав він.

На питання щодо того, як він оцінює реакцію Європи на це "подвійне випробування", Буданов відреагував сміхом, після чого попросив журналіста перейти до наступного пункту розмови.