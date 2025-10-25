ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Буданов определил три цели "разведки боем" Путина в Европе

Украина, Суббота 25 октября 2025 17:28
UA EN RU
Буданов определил три цели "разведки боем" Путина в Европе Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российские гибридные атаки на Европу преследуют несколько целей. Прежде всего, российский диктатор Владимир Путин хочет разрушить в голове россиян мысль о том, что Европа сильна и чего-то стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Говоря с журналистом о гибридных атаках и провокациях России против Европы - диверсии, кибератаки, нарушение воздушного пространства самолетами и дронами - Буданов объяснил, что "ответ прост".

"В военной науке этот тип атаки называется "разведкой боевыми действиями", и есть две, а точнее три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования: Путин готовит россиян; он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна", - пояснил он.

Нарушение воздушного пространства дронами тоже имеет свою цель - россияне проверяют реакцию европейцев, способность принимать решения и готовность применить силу. Параллельно россияне выискивают системы противовоздушной обороны, военные объекты и другие важные места.

Буданов отметил, что фактически это двойное испытание для ЕС, двойная проблема - как политическая, так и военная. А если смотреть вместе и воспринимать все действия россиян - дроны, саботаж заводов и железных дорог, кибератаки - в комплексе, то можно увидеть главную цель российского режима.

"Мы видим, что цель россиян - разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в вашем общественном мнении. Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. В то же время россияне распространяют среди европейских людей идею, что вам даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это российское мнение по этому вопросу", - сказал он.

На вопрос о том, как он оценивает реакцию Европы на это "двойное испытание", Буданов отреагировал смехом, после чего попросил журналиста перейти к следующему пункту разговора.

Провокации РФ против НАТО: что известно

Россия активизировала провокации против стран НАТО, начиная с сентября этого года. В частности 10 сентября около двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, только четыре из них удалось сбить.

Через несколько дней российские истребители МиГ-31К нарушили воздушное пространство НАТО: они находились над Эстонией около 12 минут и пытались прорваться в столицу. Еще два самолета РФ появились над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Кроме этого, известно о многочисленных случаях фиксации "неизвестных дронов" над европейскими странами. Понятно, что это - российские беспилотники, запущенные с неизвестных платформ. Кстати, по данным СМИ, сейчас западные спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кирилл Буданов ГУР
Новости
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию