Буданов определил три цели "разведки боем" Путина в Европе

Российские гибридные атаки на Европу преследуют несколько целей. Прежде всего, российский диктатор Владимир Путин хочет разрушить в голове россиян мысль о том, что Европа сильна и чего-то стоит.

Говоря с журналистом о гибридных атаках и провокациях России против Европы - диверсии, кибератаки, нарушение воздушного пространства самолетами и дронами - Буданов объяснил, что "ответ прост".

"В военной науке этот тип атаки называется "разведкой боевыми действиями", и есть две, а точнее три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования: Путин готовит россиян; он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна", - пояснил он.

Нарушение воздушного пространства дронами тоже имеет свою цель - россияне проверяют реакцию европейцев, способность принимать решения и готовность применить силу. Параллельно россияне выискивают системы противовоздушной обороны, военные объекты и другие важные места.

Буданов отметил, что фактически это двойное испытание для ЕС, двойная проблема - как политическая, так и военная. А если смотреть вместе и воспринимать все действия россиян - дроны, саботаж заводов и железных дорог, кибератаки - в комплексе, то можно увидеть главную цель российского режима.

"Мы видим, что цель россиян - разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в вашем общественном мнении. Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. В то же время россияне распространяют среди европейских людей идею, что вам даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это российское мнение по этому вопросу", - сказал он.

На вопрос о том, как он оценивает реакцию Европы на это "двойное испытание", Буданов отреагировал смехом, после чего попросил журналиста перейти к следующему пункту разговора.