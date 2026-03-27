Перемирие снижает цены? Нефть рекордно подешевела после заявлений Трампа

09:45 27.03.2026 Пт
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть на мировых рынках?
aimg Константин Широкун
Фото: Нефть рекордно подешевела после заявлений Трампа (Getty Images)

Цены на нефть показали самое стремительное недельное снижение за шесть месяцев после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит атаки по энергетике Ирана на 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: У Трампа изучают сценарий с ценой нефти 200 долларов за баррель: Белый дом это отрицает

Так, фьючерсы на нефть Brent упали на 84 цента, или 0,8%, до 107,17 доллара за баррель по состоянию на 03:53 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли 1,02 доллара, или 1,1%, до 93,46 доллара за баррель.

Оба бенчмарка торговались на 4,6% ниже за неделю, несмотря на то, что Brent вырос на 5,7%, а WTI - на 4,6% в четверг из-за опасений относительно дальнейшей эскалации войны.

"Несмотря на разговоры о деэскалации, нефть торгуется на основе продолжительности войны, а не только заголовков. Любой прямой ущерб нефтяной инфраструктуре или длительный конфликт могут заставить рынки быстро пересмотреть цену", - сказала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

По словам экспертов, война лишила мир 11 млн баррелей нефти в день, а Международное энергетическое агентство описывает этот кризис как худший, чем два нефтяных шока 1970-х годов и российско-украинская война за газ вместе взятые.

Аналитики Macquarie Group заявили, что если война скоро начнет угасать, цены на нефть быстро упадут в ближайшие месяцы, но все еще останутся выше доконфликтного уровня. Однако, по их словам, цены могут вырасти до 200 долларов, если война затянется до конца июня.

"С каждым днем давление на рынок растет. Азиатские страны используют буферные запасы и взвешивают корректировки спроса", - сказал Мукеш Сахдев, основатель и генеральный директор австралийской консалтинговой компании XAnalysts.

Что предшествовало

Напомним, после начала американо-израильской операции против Ирана цены на нефть в мире резко выросли. Это связано с тем, что иранские войска заблокировали Ормузский пролив, через который страны Персидского залива поставляют нефть на мировой рынок.

Эти события позволили РФ увеличить доходы от продаж энергоресурсов. Так, 24 марта Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти вернулись к уровню марта 2022 года.

По данным издания, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте этого года вырос вдвое по сравнению с началом года - со 135 млн до 270 млн долларов.

