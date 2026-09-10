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Ответ на iPhone 18 Pro Max: Xiaomi готовит флагман с рекордным процессором

15:17 10.09.2026 Чт
2 мин
Первый китайский смартфон на Android 17?
aimg Ольга Завада
Ответ на iPhone 18 Pro Max: Xiaomi готовит флагман с рекордным процессором Xiaomi 18 Pro Max прошел испытание в Geekbench 7 (фото: Weibo)
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Xiaomi 18 Pro Max засветился в бенчмарке Geekbench с новым флагманским процессором Qualcomm, который еще не представили официально. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro должен стать главным конкурентом чипа, который есть в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического блоггера Anvin в X.

Что известно о новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro?

Согласно карте тестирования, Xiaomi 18 Pro Max оснащен еще неанонсированным чипсетом Qualcomm, номерное обозначение - SM8975. Предыдущее название чипа - Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Бенчмарк раскрывает детали 8-ядерной архитектуры нового процессора:

  • 3 энергоэффективных ядра с тактовой частотой 3,74 ГГц;
  • 3 продуктивных ядра с тактовой частотой 4,03 ГГц;
  • 2 больших основных ядра (prime cores), способных достигать частоты 5,11 ГГц.

Процессор работает в тандеме с новым графическим ускорителем Adreno 850 и 12 ГБ оперативной памяти.

Результаты тестирования вычислений и графики в Geekbench 7

В тесте процессорного блока Geekbench 7 такая аппаратная комбинация набрала:

  • 3582 балла в одноядерном режиме (single-core);
  • 12247 баллов в многоядерном режиме (multi-core).

Помимо чистой вычислительной мощности процессора записи в базе данных проливают свет и на графические возможности новой платформы от Qualcomm.

В специализированных графических тестах Geekbench 7 ускоритель Adreno 850 показал следующие результаты:

  • 26 210 баллов в бенчмарке OpenCL;
  • 29 934 балла в бенчмарке Vulkan.

Несмотря на то, что показатели неанонсированного железа еще зависят от программной оптимизации и могут изменяться до релиза, обнародованные цифры указывают на значительный скачок в возможностях обработки графики.

По словам технообозревателей, это важно для мобильного гейминга и ИИ-генерации непосредственно на устройстве (on-device AI).

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ПО и конкуренция на рынке

Отмечается, что Xiaomi 18 Pro Max будет поставляться с новой операционной системой Android 17 из коробки. Она будет дополнена фирменной графической оболочкой HyperOS 4.

Официальная презентация новой серии флагманских процессоров Snapdragon от компании Qualcomm ожидается позже уже в этом месяце.

Учитывая, что другие конкуренты, в частности Vivo X500 Pro Max также проходят подобные тесты в бенчмарках, Xiaomi рассчитывает занять сильные позиции для борьбы с новыми смартфонами Apple.

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