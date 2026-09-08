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Отказались от Snapdragon: Xiaomi выпустила складной смартфон 18 Fold с 200-МП камерой

13:14 08.09.2026 Вт
3 мин
Гаджет получил первый фирменный чипсет
aimg Ольга Завада
Отказались от Snapdragon: Xiaomi выпустила складной смартфон 18 Fold с 200-МП камерой Складной смартфон составит конкуренцию известным флагманам (фото: Xiaomi)
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Xiaomi представила первый среднеразмерный складной смартфон Xiaomi 18 Fold. Новинка весит всего 219 грамм, имеет дисплеи с пропорциями A4 и работает на первом 3-нанометровом процессоре XRING 03.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.

Особенности дизайна и новые дисплеи

Смартфон получил 7,68-дюймовый внутренний и 5,38-дюймовый внешний дисплей.

Внешний экран отличается асимметричным дизайном: углы с правой стороны округлены, тогда как у занавеса они остаются прямыми.

Устройство немного толще конкурентов, в частности Samsung Galaxy Fold 8 - это обусловлено использованием аккумулятора увеличенной емкости.

Оба экрана представляют собой первые панели Xiaomi HyperRGB с полной RGB-субпиксельной структурой.

Основные характеристики дисплеев:

  • Пиковая яркость до 4000 нит.
  • Адаптивная частота обновления LTPO в диапазоне от 1 до 120 Гц.
  • Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обоих экранах.
  • Усиленная рамка из прочного алюминиевого сплава.
  • Фирменный шарнир нового поколения с трехзвенной конструкцией, огибающей экран и обеспечивающей высокую прочность.

Отказались от Snapdragon: Xiaomi выпустила складной смартфон 18 Fold с 200-МП камерой

Xiaomi выпустила 18 Fold на базе собственного чипа (скриншот: Xiaomi)

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Первый фирменный чипсет XRING 03 и память LPDDR6

Xiaomi 18 Fold стал первым флагманским смартфоном бренда, построенным на собственном процессоре XRING 03.

Чип изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу и содержит 10-ядерный CPU (все ядра большие) и 16-ядерный графический ускоритель GPU.

По заявлению производителя, XRING 03 является первой системой на чипе (SoC) с поддержкой новейшего стандарта оперативной памяти LPDDR6, гарантирующей высокую скорость доступа к данным.

Нейронный процессор (NPU) обеспечивает на 45 процентов быстрее аппаратное декодирование на устройстве по сравнению с флагманским процессором предыдущего поколения.

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Аккумулятор, зарядка и камеры Leica

Несмотря на сложную конструкцию, смартфон оснащен кремний-углеродным аккумулятором, который является самым большим по емкости среди устройств этого форм-фактора.

Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт через совместимые устройства.

В отличие от многих аналогов на рынке, Xiaomi не пошла на компромиссы по фотовозможностям, оснастив модель тройной системой камер Leica:

  • Основной сенсор: 200 МП с оптическим форматом 1/1,56 дюйма.
  • Телефотокамера: 50 МП с перископической оптикой Leica.
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Материалы, цены и доступность

Помимо стандартных версий, Xiaomi анонсировала специальную модификацию из светлой керамики на основе нитрида кремния. Она более устойчива к ударам и царапинам, а ее масса примерно на 50 процентов меньше классической керамики из диоксида циркония.

Модель выходит в черном, белом и красном цветах. Начальная стоимость в Китае составляет 10 999 юаней (около 1 640 долларов США).

В настоящее время устройство доступно исключительно на внутреннем рынке Китая, а информация о глобальном релизе будет объявлена позже.

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