Отказались от Snapdragon: Xiaomi выпустила складной смартфон 18 Fold с 200-МП камерой
Xiaomi представила первый среднеразмерный складной смартфон Xiaomi 18 Fold. Новинка весит всего 219 грамм, имеет дисплеи с пропорциями A4 и работает на первом 3-нанометровом процессоре XRING 03.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.
Особенности дизайна и новые дисплеи
Смартфон получил 7,68-дюймовый внутренний и 5,38-дюймовый внешний дисплей.
Внешний экран отличается асимметричным дизайном: углы с правой стороны округлены, тогда как у занавеса они остаются прямыми.
Устройство немного толще конкурентов, в частности Samsung Galaxy Fold 8 - это обусловлено использованием аккумулятора увеличенной емкости.
Оба экрана представляют собой первые панели Xiaomi HyperRGB с полной RGB-субпиксельной структурой.
Основные характеристики дисплеев:
- Пиковая яркость до 4000 нит.
- Адаптивная частота обновления LTPO в диапазоне от 1 до 120 Гц.
- Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обоих экранах.
- Усиленная рамка из прочного алюминиевого сплава.
- Фирменный шарнир нового поколения с трехзвенной конструкцией, огибающей экран и обеспечивающей высокую прочность.
Xiaomi выпустила 18 Fold на базе собственного чипа (скриншот: Xiaomi)
Первый фирменный чипсет XRING 03 и память LPDDR6
Xiaomi 18 Fold стал первым флагманским смартфоном бренда, построенным на собственном процессоре XRING 03.
Чип изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу и содержит 10-ядерный CPU (все ядра большие) и 16-ядерный графический ускоритель GPU.
По заявлению производителя, XRING 03 является первой системой на чипе (SoC) с поддержкой новейшего стандарта оперативной памяти LPDDR6, гарантирующей высокую скорость доступа к данным.
Нейронный процессор (NPU) обеспечивает на 45 процентов быстрее аппаратное декодирование на устройстве по сравнению с флагманским процессором предыдущего поколения.
Аккумулятор, зарядка и камеры Leica
Несмотря на сложную конструкцию, смартфон оснащен кремний-углеродным аккумулятором, который является самым большим по емкости среди устройств этого форм-фактора.
Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт через совместимые устройства.
В отличие от многих аналогов на рынке, Xiaomi не пошла на компромиссы по фотовозможностям, оснастив модель тройной системой камер Leica:
- Основной сенсор: 200 МП с оптическим форматом 1/1,56 дюйма.
- Телефотокамера: 50 МП с перископической оптикой Leica.
Материалы, цены и доступность
Помимо стандартных версий, Xiaomi анонсировала специальную модификацию из светлой керамики на основе нитрида кремния. Она более устойчива к ударам и царапинам, а ее масса примерно на 50 процентов меньше классической керамики из диоксида циркония.
Модель выходит в черном, белом и красном цветах. Начальная стоимость в Китае составляет 10 999 юаней (около 1 640 долларов США).
В настоящее время устройство доступно исключительно на внутреннем рынке Китая, а информация о глобальном релизе будет объявлена позже.