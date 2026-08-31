Xiaomi повторяет фишку Samsung: подсматривать в смартфон станет труднее
Xiaomi тестирует новую технологию Smart Privacy Display для своих будущих смартфонов. Функция практически полностью копирует аналогичное решение Samsung.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост технического аналитика Kacper Skrzypek.
Как работает защита экрана?
Судя по утечке прошивки, обнародованной инсайдером, технология объединяет новые аппаратные и программные решения:
Изменение углов обзора: система производит пиксельный контроль света дисплея, что уменьшает видимость изображения, если смотреть на дисплей сбоку.
Детекция взгляда: фронтальная камера анализирует пространство с помощью алгоритмов gaze detection и извещает пользователя, если кто-то смотрит на экран сзади или сбоку.
Гибкость настроек и приватность
Разработчики предусмотрели несколько режимов работы технологии:
- Включение защиты для всей системы устройства.
- Ограничение работы только для выбранных приложений.
- Защита приватных уведомлений, которые не скрыты полностью, а отображаются с частичным ограничением видимости.
По словам техноэксперта, все данные с передней камеры обрабатываются исключительно на смартфоне. Компания не загружает фотографии лиц и информацию о взгляде в Xiaomi Cloud и не передает их третьим сторонам.
Это показывает, что "Смарт привлекательный дисплей" options будет работать на поддержку #Xiaomi устройства (отлично upcoming flagship).— Kacper Skrzypek (@kacskrz) August 28, 2026
Video recorded on Global ROM. "Page privacy display" и Xiaomi Hyper XiaoAi группами являются, в большом количестве, теперь доступны только на China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ
Технические ограничения
Xiaomi также раскрыла перечень технологических компромиссов, которых не избежать во время использования функции:
- Увеличение расхода заряда аккумулятора.
- Автоматическое выключение при включении режима хранения батареи.
- Пауза в работе при предварительном просмотре HDR-контента.
- Приостановка работы в альбомном режиме с автоматическим перезапуском в портретном режиме.
- Отсутствие поддержки некоторых посторонних тем оформления.
Интересно, что новая технология была обнаружена в глобальном сборнике тестового ПО. Ожидается, что ее привяжут к будущему флагману, вероятно, из линейки Xiaomi 18.