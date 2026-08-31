Xiaomi повторяет фишку Samsung: подсматривать в смартфон станет труднее

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост технического аналитика Kacper Skrzypek .

Как работает защита экрана?

Судя по утечке прошивки, обнародованной инсайдером, технология объединяет новые аппаратные и программные решения:

Изменение углов обзора: система производит пиксельный контроль света дисплея, что уменьшает видимость изображения, если смотреть на дисплей сбоку.

Детекция взгляда: фронтальная камера анализирует пространство с помощью алгоритмов gaze detection и извещает пользователя, если кто-то смотрит на экран сзади или сбоку.

Гибкость настроек и приватность

Разработчики предусмотрели несколько режимов работы технологии:

Включение защиты для всей системы устройства.

защиты для всей системы устройства. Ограничение работы только для выбранных приложений.

работы только для выбранных приложений. Защита приватных уведомлений, которые не скрыты полностью, а отображаются с частичным ограничением видимости.

По словам техноэксперта, все данные с передней камеры обрабатываются исключительно на смартфоне. Компания не загружает фотографии лиц и информацию о взгляде в Xiaomi Cloud и не передает их третьим сторонам.

Это показывает, что "Смарт привлекательный дисплей" options будет работать на поддержку #Xiaomi устройства (отлично upcoming flagship).



Video recorded on Global ROM. "Page privacy display" и Xiaomi Hyper XiaoAi группами являются, в большом количестве, теперь доступны только на China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ — Kacper Skrzypek (@kacskrz) August 28, 2026

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Технические ограничения

Xiaomi также раскрыла перечень технологических компромиссов, которых не избежать во время использования функции:

Увеличение расхода заряда аккумулятора.

Автоматическое выключение при включении режима хранения батареи.

Пауза в работе при предварительном просмотре HDR-контента.

Приостановка работы в альбомном режиме с автоматическим перезапуском в портретном режиме.

Отсутствие поддержки некоторых посторонних тем оформления.

Интересно, что новая технология была обнаружена в глобальном сборнике тестового ПО. Ожидается, что ее привяжут к будущему флагману, вероятно, из линейки Xiaomi 18.