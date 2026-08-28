До 72 часов без зарядки: Xiaomi выпустила глобальный Redmi с 10 000 мАч

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi .

Характеристики аккумулятора устройства отличаются в зависимости от региона продаж. Так, в европейских странах получается модификация с аккумулятором на 9210 мАч, в то время как на некоторых других рынках емкость достигает 10 000 мАч.

Несмотря на незначительную разницу в цифрах, производитель гарантирует до 72 часов полноценного использования устройства в европейской версии.

Зарядка, производительность и экраны

Объем батареи дополнен скоростными технологиями питания:

Мощность зарядки: устройство поддерживает проводную быструю зарядку на 100 Вт.

Реверсивная функция: модель может заряжать другие устройства через кабель мощностью до 27 Вт.

Аппаратная платформа: "сердцем" смартфона стал новый чипсет Snapdragon 6 Gen 5 от Qualcomm, демонстрирующий на 21 процент более высокую производительность по сравнению с предшественником.

На передней панели установлен 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Экран поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а от повреждений его защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

Мультимедиа и цены в Европе

Блок камер содержит основной сенсор на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп.

Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. За качество звука отвечают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Среди других инженерных решений - быстрая оперативная память LPDDR5X, накопитель стандарта UFS 4.1 и поддержка беспроводных сетей Wi‑Fi 6.

Новинка доступна в четырех конфигурациях с объемом памяти до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной.

Базовая версия для рынка ЕС на 8/256 ГБ на старте продаж оценена в 599,9 евро.