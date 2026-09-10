Відповідь на iPhone 18 Pro Max: Xiaomi готує флагман із рекордним процесором

Xiaomi 18 Pro Max засвітився у бенчмарку Geekbench з новим флагманським процесором Qualcomm, який ще не представили офіційно. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro має стати головним конкурентом чипа, який є в iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на технічного блогера Anvin в X.

Що відомо про новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro?

Згідно з карткою тестування, Xiaomi 18 Pro Max оснащений ще неанонсованим чипсетом Qualcomm, номерне позначення - SM8975. Попередня назва чипа - Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Бенчмарк розкриває детальні характеристики 8-ядерної архітектури нового процесора:

3 енергоефективні ядра із тактовою частотою 3,74 ГГц;

3 продуктивні ядра із тактовою частотою 4,03 ГГц;

2 великі основні ядра (prime cores), здатні досягати частоти 5,11 ГГц.

Процесор працює у тандемі з новим графічним прискорювачем Adreno 850 та 12 ГБ оперативної пам'яті.

Результати тестування обчислень та графіки у Geekbench 7

У тесті процесорного блоку Geekbench 7 така апаратна комбінація набрала:

3 582 бали в одноядерному режимі (single-core);

12 247 балів у багатоядерному режимі (multi-core).

Окрім чистої обчислювальної потужності процесора, записи у базі даних проливають світло і на графічні можливості нової платформи від Qualcomm.

У спеціалізованих графічних тестах Geekbench 7 прискорювач Adreno 850 показав наступні результати:

26 210 балів у бенчмарку OpenCL;

29 934 бали у бенчмарку Vulkan.

Xiaomi 18 Pro Max (M1544F) spotted on Geekbench 7's CPU and GPU tests



- Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975)

- 12GB RAM

- Android 17



- Last two screenshots show the GPU test scores.#Xiaomi #Xiaomi18ProMax pic.twitter.com/TDIIJHiYrL — Anvin (@ZionsAnvin) September 10, 2026

Попри те, що показники неанонсованого заліза ще залежать від програмної оптимізації і можуть змінюватися до релізу, оприлюднені цифри вказують на значний стрибок у можливостях обробки графіки.

За словами технооглядачів, це важливо для мобільного геймінгу та ШІ-генерації безпосередньо на пристрої (on-device AI).

Читайте більше: До 72 годин без зарядки: Xiaomi випустила глобальний Redmi з 10 000 мАг

ПЗ та конкуренція на ринку

Зазначається, що Xiaomi 18 Pro Max постачатиметься з новою ОС Android 17 з коробки. Вона буде доповнена фірмовою графічною оболонкою HyperOS 4.

Офіційна презентація нової серії флагманських процесорів Snapdragon від компанії Qualcomm очікується пізніше вже цього місяця.

Враховуючи, що інші конкуренти, зокрема Vivo X500 Pro Max, також проходять подібні тести у бенчмарках, Xiaomi розраховує зайняти сильні позиції для боротьби з новими смартфонами Apple.