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"Уничтожен, побежден, стерт": глава Пентагона набросился на СМИ из-за ударов по Ирану

Четверг 26 июня 2025 16:01
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"Уничтожен, побежден, стерт": глава Пентагона набросился на СМИ из-за ударов по Ирану Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с острой критикой американских медиа, обвинив ведущие СМИ в искажении фактов относительно ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона, которого цитирует Sky News.

"Уничтожен, побежден, стерт - выберите слово", - заявил Хегсет, цитируя израильские и американские источники, которые, по его словам, подтверждают значительные разрушения на иранских объектах. Он поставил под сомнение версии СМИ, которые преуменьшают масштаб последствий атаки.

В течение пресс-конференции министр неоднократно называл информацию в таких изданиях как The New York Times, The Washington Post, CNN и MSNBC - "фейковыми новостями".

Он также обвинил медиа в систематической предвзятости против него самого, Дональда Трампа и администрации.

Хегсет отметил, что ни один из подтверждающих источников, которые он цитировал, не был упомянут в ведущих американских СМИ, что, по его мнению, свидетельствует об избирательности и искажении информации.

Критика Трампа

Напомним, перед тем президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, в частности CNN и The New York Times, за сообщения о неэффективности удара по иранским ядерным объектам.

Американский лидер назвал эту операцию одной из самых успешных в истории и утверждал, что ядерные объекты в Иране полностью уничтожены.

Что написали СМИ

Издания CNN и The New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не привели к полному уничтожению ядерной программы Тегерана.

В частности, CNN со ссылкой на американскую разведку писало, что атаки на три ключевых ядерных объекта в Иране не разрушили основные компоненты программы.

Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Удар США по Ирану

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Пентагоне заявили, что результатом операции стало фактическое уничтожение иранской ядерной программы и амбиций режима.

Недавно президент Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран достигли договоренности о полном прекращении огня.

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