"Уничтожен, побежден, стерт": глава Пентагона набросился на СМИ из-за ударов по Ирану

"Уничтожен, побежден, стерт - выберите слово", - заявил Хегсет, цитируя израильские и американские источники, которые, по его словам, подтверждают значительные разрушения на иранских объектах. Он поставил под сомнение версии СМИ, которые преуменьшают масштаб последствий атаки.

В течение пресс-конференции министр неоднократно называл информацию в таких изданиях как The New York Times, The Washington Post, CNN и MSNBC - "фейковыми новостями".

Он также обвинил медиа в систематической предвзятости против него самого, Дональда Трампа и администрации.

Хегсет отметил, что ни один из подтверждающих источников, которые он цитировал, не был упомянут в ведущих американских СМИ, что, по его мнению, свидетельствует об избирательности и искажении информации.