В Европе считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым после удара США, - FT
Ирану якобы удалось обезопасить свои запасы обогащенного урана. Они не были сосредоточены на объекте в Фордо во время удара США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Неназванные официальные лица рассказали изданию, что о "нетронутости" иранского обогащенного урана свидетельствуют предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам.
По их словам, разведданные указывают, что запасы Ирана в размере 408 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня, на момент атаки США в минувшие выходные не находились на объекте в Фордо.
Согласно оценкам, обогащенный уран был распределен по различным другим местам.
Эти выводы ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.
При этом собеседники FT уточнили, что правительства европейских стран все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба, который нанес удар США по Ирану.
Эксперты предупреждают, что если Тегеран сохранил запасы урана и располагает усовершенствованными центрифугами на скрытых объектах, он может по-прежнему иметь возможность производить расщепляющийся материал для создания ядерного оружия.
Удар США по Ирану
Напомним, США в прошлые выходные нанесли ракетные удары по ядерным объектам Ирана. Одной из приоритетных целей был объект в Фордо, который находится глубоко под землей. Как утверждали эксперты, только американские бомбы могли его уничтожить.
После этого президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявил о полном уничтожении ядерной программы Ирана.
Также сегодня, 26 июня, американский лидер заверил, что Иран не успел вывезти обогащенный уран с ядерных объектов, по которым ударили США.
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