В Европе считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым после удара США, - FT

Ирану якобы удалось обезопасить свои запасы обогащенного урана. Они не были сосредоточены на объекте в Фордо во время удара США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что о "нетронутости" иранского обогащенного урана свидетельствуют предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам.

По их словам, разведданные указывают, что запасы Ирана в размере 408 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня, на момент атаки США в минувшие выходные не находились на объекте в Фордо.

Согласно оценкам, обогащенный уран был распределен по различным другим местам.

Эти выводы ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

При этом собеседники FT уточнили, что правительства европейских стран все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба, который нанес удар США по Ирану.

Эксперты предупреждают, что если Тегеран сохранил запасы урана и располагает усовершенствованными центрифугами на скрытых объектах, он может по-прежнему иметь возможность производить расщепляющийся материал для создания ядерного оружия.