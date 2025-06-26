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В Европе считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым после удара США, - FT

Четверг 26 июня 2025 18:20
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В Европе считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым после удара США, - FT Иллюстративное фото: Иран может произвести ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ирану якобы удалось обезопасить свои запасы обогащенного урана. Они не были сосредоточены на объекте в Фордо во время удара США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что о "нетронутости" иранского обогащенного урана свидетельствуют предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам.

По их словам, разведданные указывают, что запасы Ирана в размере 408 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня, на момент атаки США в минувшие выходные не находились на объекте в Фордо.

Согласно оценкам, обогащенный уран был распределен по различным другим местам.

Эти выводы ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

При этом собеседники FT уточнили, что правительства европейских стран все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба, который нанес удар США по Ирану.

Эксперты предупреждают, что если Тегеран сохранил запасы урана и располагает усовершенствованными центрифугами на скрытых объектах, он может по-прежнему иметь возможность производить расщепляющийся материал для создания ядерного оружия.

Удар США по Ирану

Напомним, США в прошлые выходные нанесли ракетные удары по ядерным объектам Ирана. Одной из приоритетных целей был объект в Фордо, который находится глубоко под землей. Как утверждали эксперты, только американские бомбы могли его уничтожить.

После этого президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявил о полном уничтожении ядерной программы Ирана.

Также сегодня, 26 июня, американский лидер заверил, что Иран не успел вывезти обогащенный уран с ядерных объектов, по которым ударили США.

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