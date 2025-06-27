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Глава МИД Ирана рассказал, повредили ли США ядерные объекты страны

Пятница 27 июня 2025 04:39
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Глава МИД Ирана рассказал, повредили ли США ядерные объекты страны Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Недавние удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана нанесли "масштабные и серьезные" повреждения.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Должен сказать, что повреждения являются масштабными и серьезными. Однако вопрос о том, должны ли инспекторы МАГАТЭ прибыть для полного ознакомления с ситуацией, должен решаться в соответствии с законом, принятым парламентом", - сказал министр.

Он также добавил, что окончательное решение по этому поводу должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Удары США по ядерным объектам Ирана

Американские ВМС в ночь на 22 июня ударили по объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане. В атаке были использованы мощные авиабомбы, способные пробивать бункерные сооружения глубоко под землей.

По данным Минобороны США, обстрелы полностью уничтожили ядерную программу Ирана и амбиции иранского режима.

Американские СМИ сообщили, что удары не разрушили полностью три указанных объекта иранской ядерной программы.

Министр обороны Пиг Хегсет раскритиковал тех, кто распространяет такую информацию.

По словам Трампа, власти Ирана не успели вывезти центрифуги для обогащения урана и другое оборудование с завода Фордо.

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